Perder enseña más que ganar: Santiago Solari

El director técnico del América, Santiago Solari, negó que la derrota ante Toluca haya llegado en un buen momento; sin embargo, admitió que se lleva un aprendizaje del encuentro disputado en la cancha del Nemesio Díez.

“Lo que viene bien siempre es ganar. Sí es cierto que, tanto en el deporte como en la vida, perder enseña más cosas que ganar, y pone en valor cosas que has hecho y que debes recordar. A nosotros nos tiene que servir para seguir mejorando y aprender”, dijo tras caer en la capital del Estado de México.

El estratega azulcrema compartió la impresión que le generó el cuadro rival y reveló lo que, desde su punto de vista, determinó el tropiezo de sus dirigidos.

La contundencia de Toluca lastimó al equipo

“Toluca fue contundente en los primeros ocho o 10 minutos y, cuando el partido se pone así, te expones a ir todo el partido a remolque, como nos ha sucedido hoy. El partido se pone cuesta arriba muy temprano, pero a partir del segundo gol, que es mucho decir, demostramos ritmo de partido, la pelota en circulación y tuvimos ocasiones para descontar en el primer tiempo”, apuntó.

Sin caer en la justificación o en los pretextos, el argentino se refirió a las rotaciones que empleó para enfrentar a los choriceros y los cambios que hizo por las necesidades que surgieron durante el juego.

“Cada uno de ellos ha hecho su mejor esfuerzo. (Nicolás) Benedetti, al jugar 90 minutos, que tenía mucho tiempo que no lo hacía, me pone contento que lo haya podido terminar. Me apena lo de (Emanuel) Aguilera, porque había tenido un torneo fantástico, en un cambio de frente ha sentido algo y eso nos apena, pero que hayan tenido participación los que no la venían teniendo tan a menudo, siempre es satisfactorio para ellos y para el cuerpo técnico verlos”, finalizó.