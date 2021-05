Piojo Herrera revela que el América no lo corrió, él renunció

Miguel Herrera ya fue presentado con los Tigres y estará en el banquillo de los regios durante dos años, podría ser más o menos, eso ya dependerá de su desempeño como estratega y los resultados que tendrá que cumplir con los de San Nicolás.

El Piojo tiene un gran andar en el futbol mexicano, dirigió a equipos como Monterrey, Atlante, Veracruz, Xolos, y América. Sin duda, su etapa más gloriosa y en la que más se le recuerda es con los de Coapa. Obtuvo dos títulos de Liga BBVA MX, uno de Copa MX y una Copa de Campeones de la Concacaf.

A pesar de tener un paso regular con las Águilas, pues siempre accedió a las Liguillas, el Guardianes 2020 culminó con su eliminación en cuartos de final por las Chivas, a esto también se sumó la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf, así que la relación entre el club azulcrema y el estratega llegó a su fin.

TE PODRÍA INTERESAR: PUMAS ANUNCIA SUS PRIMERAS BAJAS

No recibió más dinero

Se rumoró que la directiva del club decidió darle las gracias a Herrera, pero ahora el técnico declaró en entrevista con Mediotiempo, que él decidió hacerse a un lado y que a pesar de tener contrato por un par de años más, solamente pidió el sueldo por ese torneo.

“Soy honesto con mi trabajo, leal, firme, no me echo para atrás, no me rajo, pero hay veces que si la directiva está en duda, tú tienes que tomar la iniciativa”, agregó.

“Si firmaste por tres años y te van a correr los primeros seis meses, no vas a cobrar dos años y medio porque no los trabajaste, reitero, pregunten al América, me hicieron un contrato de cuatro años y cobré seis meses nada más, siete meses creo”, mencionó el estratega

No cabe duda que la fórmula Miguel Herrera-Tigres dará mucho de que hablar en el siguiente certamen, pues el equipo de Nuevo León se ha convertido en un protagonista regular en el balompié azteca. Lo mismo que el Piojo como estratega, será cuestión de tiempo para conocer los resultados en el terreno de juego.