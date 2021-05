Ruedan cabezas: Pumas corta a sus primeros dos jugadores

La mala temporada de los Pumas ya causó consecuencias directas en la plantilla. Los universitarios, después de haber disputado la final del torneo pasado, no alcanzaron ni siquiera a ingresar a la zona de la repesca, lo que puso en duda la continuidad del técnico Andrés Lillini.

Sin embargo, parece que los cambios se verán reflejados en los futbolistas, y este lunes, en la antesala de la Gran Final del Torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, los universitarios anunciaron la salida de dos promesas que se quedaron cortas en cuanto a nivel: Facundo Waller y Juan Iturbe, apodado “Iturbo” por un sector de la afición que lo considera muy veloz. Pero todo quedó eso: en esperanzas de llegar a ser un referente, historia que comparte con el uruguayo Waller.

Con un tweet corto, seco, el Club Universidad anunció la salida de ambos elementos: “¡Gracias, Facu! ¡Gracias, Juan! Facundo Waller y Juan Iturbe terminan contrato con nuestro Club ¡Éxito en sus próximos proyectos!”, manifestó el equipo de la UNAM en la red social.

Waller llegaba con una buena carta de presentación. Jugó en el Nacional de Uruguay y comenzó a vestirse de felino desde el verano pasado. En su primer torneo alcanzó la final que el equipo perdió ante el León, en ese entonces a cargo de Ignacio Ambriz.

Juan Iturbe no llegaba con menos reflectores. Tras un breve paso por los Xolos de Tijuana fue señalado como uno de los talentos de la liga y se esperaba que diera mucho más con los Pumas, pero no fue así. Fue duramente criticado en repetidas ocasiones por no alcanzar el nivel pretendido por la afición.

Sus números con Pumas en torneo de liga

Facundo Waller(mediocampista): 33 partidos jugados, 1733 minutos disputados, 1 gol.

Juan Iturbe(mediocampista): 82 partidos jugados, 3418 minutos disputados, 8 goles. *En dos etapas distintas.