“Por el potencial de otros, no somos favoritos": Guillermo Almada, DT de Santos

Santos derrotó a Mazatlán 4-0, suficiente para jugar como local ante el Pachuca en el repechaje. Guillermo Almada, estratega lagunero, conoce las limitantes de su equipo y acepta que no son favoritos para conseguir el título.

“No me gusta tener falsas modestias, no somos favoritos, los favoritos son otros, pero estoy seguro de que no nos vamos a resignar en nada, vamos a dejar la vida deportiva para enaltecer el nombre de Santos”, aseveró. “Estoy convencido que los jugadores tienen hambre de progresar y salir adelante, creo que no somos favoritos por el potencial de otras plantillas”.

Sin embargo, Almada aseguró que cerrar así en casa con esta victoria, les deja un buen sabor de boca.

✅ Victoria 100 en @TSMoficial en fase regular de @LigaBBVAMX.

✅ 21 triunfos, 8 empates y 1 derrota en los últimos 20 meses en casa.

✅ 4-0 y tenemos repechaje en nuestro territorio.

✅ El miércoles se celebra #ElOnceDeTSM. ¡11 aniversario del @TSMoficial! #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/q6Byw7ctW7 — Club Santos (@ClubSantos) November 9, 2020

“Muy merecido por lo que hicimos en el torneo, la cantidad de lesiones que tenemos, los jugadores siguen peleando y luchando para darle alegrías a la afición. Es un reconfortante triunfo, merecido, complicado, encontramos los caminos de gol, y si hubiéramos estado más precisos hubiéramos podido concretar más” sentenció el timonel uruguayo.

Santos se medirá a Pachuca en el repechaje.