Pronostican qué equipo sería el campeón del torneo

El sitio de análisis estadísticos, FiveThirtyEight se aventuró a predecir qué equipo sería el campeón del torneo de la Liga MX, teniendo como favorito al América y al Monterrey con 21% de probabilidad, seguidos de cerca por el Cruz Azul apenas con un punto por debajo.

Por otra parte, hicieron el mismo ejercicio para adelantar los equipos que conformarían el repechaje del torneo Guard1anes 2021, análisis que arrojó resultados erróneos, ya que enfrentaban a Santos contra Mazatlán, León se mediría a Querétaro, pronosticaron otro Atlas vs Chivas y finalmente Toluca ante Tigres.

Este primer pronóstico podría carecer de lógica debido a que la Máquina quedó como primer lugar en la tabla general, pero el empate del pasado sábado ante Xolos en la cancha del estadio Azteca podría haberles restado opciones, mientras que los de Coapa derrotaron a domicilio a Pumas en el último compromiso de la temporada regular.

Los partidos de la repesca del torneo mexicano LIGA BBVA MX

Los compromisos finales de la “repesca” serán los siguientes: Santos vs Querétaro, León vs Toluca, Atlas vs Tigres y Pachuca vs Chivas.

Respecto a los contendientes restantes por el trofeo, el sitio de les brinda 7% de posibilidades a León, 6% a Puebla, 5% a Santos, Atlas y Pachuca, 3% a Chivas y 1% para Toluca y Querétaro respectivamente.

Pese a que mucha gente considera que las matemáticas no fallan, en repetidas ocasiones se ha comprobado que en lo deportes y en particular en el futbol, las estadísticas son solo números que podrían motivar o desalentar a los conjuntos; sin embargo, una vez que rueda el balón, cualquiera puede derrotar a cualquiera.

Solo queda esperar los cotejos del repechaje que tendrán lugar el fin de semana para poder conocer a las cuatro escuadras restantes que serán los invitados a la Fiesta Grande del balompié nacional.