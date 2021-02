Próximo paso en la carrera de Pablo Barrera: dirigir a Pumas

Pablo Barrera no piensa todavía en el retiro y quiere prolongar su etapa como futbolista, aunque también reconoció en entrevista para Azteca Deportes que se está preparando para comenzar su carrera como director técnico.

“Estoy haciendo el curso, me queda un año del curso de entrenador. Quiero seguir apegado al futbol, enseñando a los jóvenes y si me toca primera división que mejor, pero sí a futuro, seguir con ese rol de entrenador”, comentó el jugador de Atlético de San Luis, Pablo Barrera.

Con 16 años de carrera profesional y tras un recorrido en el futbol europeo y nacional, Barrera tiene como sueños poder trabajar en un futuro con jóvenes en la ‘Cantera’ de los Pumas donde él mismo salió.

“Mi primera opción sería ir a tocar puerta allí en Pumas o en algún otro equipo, por ejemplo en los que he jugado, San Luis, Monterrey o Cruz Azul, pero mi primera opción sería ir con Pumas con el tema de las inferiores, porque sé que ese equipo es eso: formar a jugadores de cantera para Europa o Selección y me gustaría aportar ese poquito para que puedan crecer como grandes personas y jugadores”, agregó el ex jugador de Pumas Pablo Barrera.

Con 45 goles en total en la Liga BBVA Mx, Pablo Barrera desea llegar a los 50 tantos y ampliar su cuota como goleador con Atlético de San Luis, con quienes suma solamente uno desde su llegada en 2020.

Mazatlán ante Atlético de San Luis:

Este viernes Atlético de San Luis visita a Mazatlán y será una difícil prueba para los ‘Tuneros’ con relación a la competencia para llegar a la Liguilla.

“Esta Liga es muy competitiva y hemos cometido errores puntuales que nos han costado puntos. El partido perfecto que hicimos fue contra Chivas, porque no tuvimos ningún error, entonces, arrancaremos ese partido contra Mazatlán, como lo hicimos contra Chivas. El 5-0 ya quedó atrás y este es un partido diferente en donde tenemos que ganar como de lugar”, declaró Pablo Barrera.

No te pierdes el encuentro entre Mazatlán y Atlético de San Luis a las 9:30 de la noche por las pantallas de Azteca 7, en el partido correspondiente a la sexta fecha del torneo Guardianes 2021 la Liga BBVA Mx.