Puebla no solo va por el gol de visita: Larcamón

La Franja del Puebla se medirá al Atlas en los cuartos de final de la Liga BBVA MX. El conjunto de Nicolás Larcamón buscará seguir dando sorpresas en el torneo y buscará un histórico pase a las semifinales. Los camoteros tuvieron semana y media para preparar la serie ya que se calificaron directo a cuartos de final tras finalizar en la tercera posición de la tabla general.

El joven técnico argentino reveló que no tenía preferencia por enfrentar a León o Atlas en la primera etapa de eliminación directa.

“Va a ser una serie muy disputada, intensa y física con dos equipos que no esperan, equipos que se plantean ser agresivos, independientemente de la condición de local o visitante, eso nos lleva a saber que van a ser 180 minutos de un nivel altísimo de intensidad y de exigencia” dijo Larcamón en conferencia de prensa.

El partido de ida se jugará el miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. En esta fase de la competencia, el primer criterio de desempate es el gol de visitante, por lo que Puebla tendrá que poner atención a ese detalle cuando realice el viaje a Guadalajara.

Adrian Macias/Adrian Macias Nicolas Larcamon Puebla Head Coach during the game Cruz Azul vs Puebla, corresponding to Day 2 of the Torneo Guard1anes Clausura 2021 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on January 16, 2021.



Nicolas Larcamon Director Tecnico de Puebla durante el partido Cruz Azul vs Puebla, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 16 de Enero de 2021.

TE PODRÍA INTERESAR: TUCA FUERA DE TIGRES

La última semifinal del Puebla

“El gol de visitante es importante en cuanto sea el futbol lo que nos permita lograr una ventaja. El gol por sí solo, si el desarrollo no es favorable, no te da y no te sirve. Vamos a competir 180 minutos pero no nos encomendamos únicamente a ir a marcar un gol allá. Tratar de ganar el partido allá en Jalisco sería muy importante para encaminar la serie” reflexionó el entrenador enfranjado.

El Clausura 2009 fue la vez más reciente que Puebla avanzó la etapa de los cuartos de final. En aquella ocasión dieron cuenta de Monterrey por un global de 5-3. En las semifinales cayeron de forma drámatica ante los Pumas.