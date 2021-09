Querétaro va por el ‘Aztecazo’ ante Cruz Azul

Querétaro llegará motivado a su visita del próximo domingo al Estadio Azteca para medirse a Cruz Azul. Los Gallos Blancos vienen de obtener su primera victoria del torneo tras vencer a Necaxa por 3-0 en La Corregidora. El entrenador Leonardo Ramos también consiguió su primer triunfo en sus inicios en la Liga BBVA MX y ahora tendrá una prueba compleja ante La Máquina.

“Mis equipos no varían demasiado y en realidad no tengo ningún temor, nosotros por lo que nos preocupamos es que nuestro equipo entienda bien lo que tiene que hacer en el campo de juego y después va a pasar ser una responsabilidad del equipo rival tratar de parar lo que nosotros intentemos hacerle y nosotros contrarrestar lo que ellos nos puedan plantear. Cruz Azul tal vez no es el mejor momento que tenga” dijo el técnico uruguayo en conferencia de prensa.

En busca quedar en zona de repechaje

Querétaro marcha en la posición 15 de la tabla general con 6 unidades a solo 3 puntos del Mazatlán que se ubica en el puesto 12, último que otorga boleto para el repechaje. Los Gallos necesitan sacar 14 de los 27 puntos que restan para pensar en una posible calificación a la fase final.

“Fui jugador de fútbol durante 20 años y sé que lo mejor que puede haber para un futbolista es que el entrenador no se sienta un ser superior sobre el jugador, sí que obviamente que es el que tiene que por momentos mandar, y hacemos muchísimo hincapié en la parte mental, el hecho de tener una idea fija de cómo jugar, de tratar de fijar movimientos que nosotros son fundamentales” finalizó Ramos sobre cómo se encuentra el Querétaro en el aspecto anímico tras vencer a los Rayos.

Antecedentes en el Azteca

Desde que Cruz Azul volvió al Estadio Azteca para sus partidos como local, Querétaro ha visitado 3 veces a los celestes con saldo de dos derrotas y un empate.