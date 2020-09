Atlante regresa al lugar en el que fue feliz

Ciudad de México.- Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Y es que no hay mejor manera de describir el regreso del Atlante a la CDMX.

Los potros regresan luego de 13 años en Cancún, sede donde fueron campeones en el Apertura 2007 ante Pumas y tres años después lograron levantar la liga de campeones de la Concacaf, misma que les dio el boleto al mundial de clubes de 2010. Aunque no todo fue galopar, los azulgranas descendieron en 2014 y a la fecha siguen sin poder regresar.

Esta es una nueva oportunidad, Atlante estará de nueva cuenta en el estadio Azul, pisará un césped que lo vio partir en 2002 pero donde los recuerdos no son del todo negativos, en 35 partidos de fase regular correspondientes a 4 torneos, sumó 13 victorias, 13 empates y 9 derrotas.

Así que no queda más que relinchar frente a una afición que nunca perdió la esperanza de volverlo a ver en casa y donde queda claro que les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre o si no... reciban un saludo de la afición azulgrana.