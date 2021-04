Sabemos que es una mala campaña: Víctor Manuel Vucetich

Chivas se complica la clasificación a la Liguilla tras ser derrotados por Cruz Azul, en conferencia de prensa, Víctor Manuel Vucetich reconoce el nivel que ha tenido su equipo a lo largo del Guardianes 2021.

“Sin duda alguna ha sido una campaña mala, eso no lo hemos dejado decir, no son los resultados que hemos querido, hemos buscado formas y variantes para encontrar un grupo más responsable con buenos resultados no se ha dado. Buscamos las variantes para hacer un grupo más responsable para conseguir los resultados”, mencionó el estratega del Rebaño.

Aunque se ha especulado sobre la salida del técnico desde que llegaron los malos resultados, la directiva ha respaldado el proyecto y también se manifestó sobre esta situación.

“La situación de los técnicos ya es cosa si se toma una decisión en la directiva, eso es algo que lo sabemos de antemano, siempre está uno en esa situación”, aseguró Vucetich.

A pesar de los malos resultados, tienen posibilidades

También habló sobre la suplencia de José Juan Macías y el momento que está viviendo actualmente con los rojiblancos. “Su situación es que ha tenido algunos altibajos. Lo hemos visto en algunos encuentros y en la Selección, algo común en cualquier jugador, en no estar concentrado en lo que queremos. Es un profesional y un gran jugador, debe retomar ese nivel”, dijo.

Con este resultado, Chivas se ubica en el décimo quinto puesto de la clasificación, a pesar de esta derrota, mantiene las posibilidades matemáticas de colarse al repechaje y también tiene un partido pendiente que podría provocarle un buen ascenso en puntos y de manera anímica si es que obtiene una victoria.

La próxima jornada recibe a los Xolos de Tijuana y después enfrentará a media semana a los Rayados de Monterrey en el partido pendiente de la jornada 12. ¿Chivas podrá meterse a la Liguilla?