Santiago Baños explota contra la poca organización de la Concacaf

El apretado calendario futbolístico que rige a Norte y Centroamérica invita a pensar que es resultado de una planeación deficiente, de acuerdo con el presidente del América, Santiago Baños.

El dirigente se quejó del acomodo que se le ha dado a los certámenes en la Concacaf y apuntó, específicamente, contra su respectiva Liga de Campeones.

“Creo que está muy mal organizado, da la impresión de que la Concacaf quiere meter todos sus eventos con calzador y no está bien planificado, empezando por la Concachampions, ahora que arranca; es entre semana, tienes que volar a Honduras, de ahí a Monterrey, luego regresas”, señaló, con evidente inconformidad.

El directivo azulcrema manifestó su descontento por la existencia de dicha competencia y transparentó el temor que le provoca el riesgo para los futbolistas de la institución que encabeza.

“Es un torneo que no te da mucho y es obligación ganarlo, no te da nada ni en lo económico ni en lo deportivo, nada más arriesgas a los jugadores y es una sobrecarga. Da la impresión de que la Concacaf no está tomando en cuenta que la materia prima de su confederación son los equipos de sus ligas y eso nos preocupa bastante”, atizó.

América podría jugar con suplentes

Baños reveló que, en el seno de las Águilas, se ha contemplado encarar la Concachampions con suplentes y se refirió al alto costo que les representa disputarla.

“Nos cuesta en el tema económico; los clubes tienen que poner dinero para los viajes, hoteles, vuelos y el premio deportivo no va en relación a lo que es el torneo. Hemos pensado seriamente en ir con un cuadro alterno, porque tenemos la presión de ganarlo y nada más nos afecta”, dijo.

Para ser más claro en torno a la jerarquización al interior del ‘Nido de Coapa’, el exmandamás de la Selección Mexicana compartió su orden de prioridades para el entrante semestre.





“La prioridad sería la liga, luego los Olímpicos, que es un torneo internacional en verano, luego la Copa Oro, que es un torneo de selección y por último la Concachampions, que creo que no es un torneo que esté a la altura de las ligas que tiene la Concacaf”, sentenció.

