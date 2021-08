Santiago Solari llena de elogios a Oscar Jiménez por su actuación

El héroe de la victoria del América fue sin lugar a dudas el guardameta Oscar Jiménez, quien atajó por lo menos cinco oportunidades manifiestas de gol del equipo de Aguascalientes, lo que no pasó desapercibido por el técnico Santiago Solari, quien felicitó a su arquero.

“Lo de Jiménez me parece fantástico, ha hecho muy buen partido, estamos muy contentos con él, está reemplazando a ‘Memo’ y lo está haciendo con nota. Ha trabajado mucho no solamente este año, ha trabajado toda su carrera y a mí me da mucho gusto con jugadores que tienen oportunidades, entran y lo hacen muy bien como hoy, y el equipo en general ha trabajado el partido como no podía ser de otra manera para ganarlo.

El estratega argentino resaltó que su equipo ha crecido en las últimas semanas, pero espera seguir en plan ascendente partido a partido.

“Nosotros seguimos entrenando y seguimos creciendo, el torneo es largo, hoy Necaxa se ha plantado muy bien en la cancha y lo esperábamos. Sabemos que iba a ser un partido complicado, se cerraron muy bien y luego encontraron muy bien algunas pelotas aéreas”, mencionó el también exentrenador del Real Madrid.

Solari, feliz por el desempeño de sus jugadores con la Selección Olímpica

Tal como lo hizo en la conferencia de prensa previa al partido de este sábado, Santiago Solari no evidenció molestia alguna por la ausencia de varios de sus jugadores. Al contrario, manifestó su alegría por lo que han aportado a la Selección dirigida por Jaime ‘Jimmy’ Lozano.

“Espero que vuelvan por supuesto, que vuelvan pronto, que vuelvan con el oro. Están haciendo un gran torneo tanto con el equipo, como ellos en particular. Memo, Henry, Córdova, han marcado cuatro goles entre Henry y Córdova, y le han dado esa profundidad al equipo mexicano. Estamos contentos y estamos a la expectativa de lo que suceda y estaremos mirando la televisión en esos horarios tan “cómodos” que nos toca ver a todos”, sentenció el sudamericano.