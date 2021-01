Santiago Solari rompe con la zona de confort que había en el plantel del América

El futbolista del América, Luis Fuentes, destacó que en el plantel del América que dirige Santiago Solari, la competencia es alta en todas las líneas y en todo momento, motivo el cual la palabra “relajación” no está en su diccionario.

América este domingo se enfrentará a Santos, el sublíder de la competencia, en la Comarca Lagunera; en este cotejo, los dirigidos por el sudamericano Solari, buscan su tercera victoria del torneo.

“Muy fuerte la competencia interna, todos los días se incrementa para hacerte de un lugar, la palabra relajarte no cabe aquí, todos dan el extra para ser del agrado del míster, es un punto que lo puedes tomar a favor porque en ningún momento te tienes que relajar, esto para estar preparado física y mentalmente por si te llega a tocar, el mister y el cuerpo técnico están trabajando con esas ganas de querer trascender”, comentó el futbolista del América.

Sabe que a pesar de las críticas, que señalan el plantel limitado del cuadro azulcrema, lograrán sobreponerse y competir en cada encuentro.

“Siempre se va a hablar para bien o para mal, no es algo que vaya a cambiar, hoy o mañana. Esto mismo se escuchaba el torneo anterior y calificamos, tenemos que dejar la presión de lado y ser un equipo fuerte y no tengo duda que se está trabajando para hacer cosas importantes, para buscar esa manera que sea un equipo para dar ese espectáculo que todo el mundo espera, no es lo mismo trabajar con una derrota, que ahora que estamos parados para ser en el equipo más ganador del fútbol mexicano, con todas las ganas de trascender”, agregó Fuentes.

En cuanto a enfrentar a Santos que está más arriba que el América en cuanto a la table general, destacó que los de Coapa están para competirle a cualquiera en su cancha.

“Este América esta para competir en cualquier cancha, debe ser un equipo protagonista,el equipo ha ganado puntos acabas de mencionar equipos más sólidos que tuvieron partidos de preparación pero no es excusa, pese a las adversidades estamos consiguiendo puntos, tenemos la calidad positiva para traernos los puntos para mantener al equipo en los primeros lugares”, finalizó el futbolista del América.

América continúa con las bajas por covid-19

América irá con una plantilla que no cuenta con tres futbolistas, luego de que dieran positivo a covid-19, quienes están siendo vigilados por los médicos del equipo para tenerlos de vuelta lo más rápido posible. En la plantilla las bajas por este virus son: Memo Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez.