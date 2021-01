Guillermo Ochoa es uno de los positivos por Covid 19 en América

América y la Liga MX informaron que luego de aplicar a los miembros del staff, primer equipo y cuerpo técnico del cuadro azulcrema, el área médica reporta que seis integrantes del club resultados positivos, uno de los contagiados es Guillermo Ochoa, entre otros.

Según fuentes de ESPN aseguran que Guillermo Ochoa, Nicolás Benedetti y Richard Sánchez, a falta de confirmación con del club y la Liga con los jugadores contagiados del cuadro del América. En el comunicado del la Liga reportan que son 3 jugadores, un integrante del cuerpo técnico y dos integrantes del staff.

Guillermo Ochoa positivo a Covid 19

El arquero del América, Guillermo Ochoa informó por medio de su cuenta oficial de Twitter que efectivamente, es uno de los contagiados del conjunto de Coapa.

Esto compartió el arquero azulcrema, “Amigos. Desafortunadamente me contagié de Covid 19, He tenido unos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás. Hay personas que necesiten urgentemente de un tanque de oxígeno, y sabemos que muchos que han sido rentados ya son usados, y no han sido regresados. Por amor a la vida #DeVuelveTuTanque”.

América pospuso el partido ante Juárez

El Club América junto con la Liga MX informaron que el partido del conjunto de Coapa ante Bravos para la fecha 3 del Guardines 2020, como medida de salud cambió de fecha, el cotejo estaba previsto para este sábado y cambiará para el miércoles 3 de febrero a las 21:00 horas, esto tras los contagios de las Águilas por Covid 19.

El conjunto de Santiago Solari perdió en la jornada 2, ante Rayados equipos que ayer reportó que tenía 19 contagiados por Covid 19, entre ellos Rogelio Funes Mori, quién fue cuestionado por su festejo “atípico”, pues en redes señalaron que el argentino celebró el gol alejándose de sus compañeros por que según internaautas el jugador de la Pandilla jugó contagiado, versión el Funes Mori negó rotundamente, por medio de un mennsaje en redes sociales.