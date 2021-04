Tenemos que intentar sellar nuestro pase de local: “Pity” Altamirano

El empate de Querétaro con marcador de 0-0 ante Necaxa no sirve de mucho para las aspiraciones de los Gallos Blancos en el torneo. Los dirigidos por Héctor Altamirano buscan meterse a la Liguilla por medio del repechaje. Los queretanos tienen 18 unidades y son décimo lugar en este momento.

“La verdad es que es una sensación por momentos buena, y luego no tanto. Hoy el equipo no mostró lo que venía mostrando, no es algo normal lo que nos pasa de visita. No generamos nada hoy, defendimos más de la cuenta cuando teníamos que intentar algo más. Contento por el punto.” compartió el “Pity” Altamirano

Ahora el Estadio Corregidora se convertirá en el lugar de peso para Gallos cuando enfrenten a los Bravos de Juárez en la jornada 16 de la Liga BBVA MX. De esa manera estar casi amarrando su lugar en zona de repechaje.

“Tenemos que intentar sellar nuestro pase de local. Hoy no fue un buen partido, no generamos opciones. Tenemos que enfocarnos y dar otra imagen de la que dimos hoy.” concluyó el técnico queretano.

TE PODRÍA INTERESAR: CULPAN A CHECO POR SU CHOQUE

Necaxa se queda sin opciones reales de clasificación

Por otra parte, el estrega de Necaxa, Guillermo Vázquez, sabe que sus posibilidades de entrar a la reclasificación son casi nulas. Sin embargo, buscará subir el ánimo de sus pupilos de cara al cierre del torneo y no perder puntos importantes.

“El equipo había mostrado esos deseos de hacer bien las cosas, buena entrega en la cancha. Tengo que trabajar ahí en el ánimo para cerrar bien en el torneo, a pesar de no tener aspiraciones hacer lo mejor posible cada juego. Los punto son importantes para el equipo”. Dijo el técnico de los Rayos

Necaxa cerrará el torneo visitando Tijuana en la jornada 16 y, posteriormente, finalizará su participación de temporada regular en el Estadio Victoria de Aguascalientes recibiendo al Atlas que estará buscando salvarse de pagar la multa de los 120 millones de pesos por terminar último en la porcentual.