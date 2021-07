Toluca presentó a su nuevo refuerzo proveniente de Colombia

La tarde de este viernes el conjunto de Toluca reveló que la contratación del defensor colombiano Óscar Vanegas, con esta incorporación los Diablos Rojos acumulan tres refuerzos para el torneo Apertura 2021 de la Liga BBVA MX. Tomando en cuenta que el delantero español Ían González y el paraguayo Braian Samudio son los nuevos hombres de ataque para los del Estado de México.

El anuncio de la llegada de Vanegas fue a través de la cuenta de Twitter del conjunto “Choricero”, pues el equipo rojo emitió un sencillo video con la imagen del central cafetalero, en el cual se hace mención de su expertis en el futbol de Colombia, ya que el defensor ha vestido las playeras de los equipos Patriotas Boyacá, Club Llaneros, Real Santander y Alianza Petrolera a sus cortos 25 años de edad.

🇨🇴⚽| Es un defensor con fortaleza y juventud. De pierna educada e instinto de gol. De Colombia para al Infierno.



Igualmente la escuadra mexiquense añadió un mensaje de bienvenida para el jugador sudamericano. “Es un defensor con fortaleza y juventud. De pierna educada e instinto de gol. De Colombia para al infierno. ¡Bienvenido, Óscar Vanegas!”. Ahora solo esperan la llegada del jugador para realizar las pruebas físicas, con lo cual podría incorporarse a la pretemporada del Toluca en sus instalaciones de la ciudad de Metepec.

Bajas confirmadas del Toluca

Hasta el día de hoy ya son cinco jugadores no renovados por el conjunto de los Diablos Rojos, ya que el defensor central Gastón Sauro no logró recuperarse de una lesión de tobillo y salió de la institución. Además los mediocampistas Joao Plata y Pablo López ya no entraron en planes del equipo mexiquense, para sumarse a las bajas de Paolo Yrizar y Enrique Triverio quienes fueron avisados de que saldrían de la institución mexicana en este mercado de pases.