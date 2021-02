Tomás Boy lamenta derrota pero aplaude las formas del Mazatlán FC

El Mazatlán FC ligó su segundo tropiezo consecutivo y, tras la de anoche ante el Atlético de San Luis, Tomás Boy reconoció que no pasan desapercibidas al interior del vestidor que comanda.

“Las dos derrotas son dolorosas y en ambas ha habido problemas, hemos tenido errores muy puntuales, no alcanzamos a sobresalir en el desarrollo del juego. Algunos errores en la salida nos han costado y van directo al marcador. Esto ha causado un malestar general que después, anímicamente, no hemos sido capaces de superar. Lo que nos está sucediendo pasa más por lo que estamos haciendo nosotros mal, que por aquello que puede hacer el adversario, que está aprovechando perfectamente estos errores”, explicó.

Particularmente, sobre la caída frente a los potosinos, el timonel contó cuáles fueron, desde su punto de vista, los puntos clave en favor del conjunto dirigido por Leonel Rocco.

“En los tres goles, suceden cosas increíbles. Lo único que me enseña esta derrota es que el equipo está listo para afrontar las cosas con más consistencia. El equipo pudo fácilmente empatar el juego, tuvimos muchísimas oportunidades y no la supimos meter. Nuestro rendimiento no es consistente y eso está provocando los resultados que se tienen en este momento. El esfuerzo es bueno y no hay pretextos, jugamos mal y hay que trabajar mejor para poder solucionar estos temas que están sucediendo ya en dos partidos seguidos”, detalló.

Tomás Boy celebra las formas de juego del Mazatlán

Aun así, el timonel celebró las formas y, sobre todo, la intención con la que su cuadro salió a la cancha del Kraken en busca de mantener el invicto que ahí tenía durante el actual certamen.



“Hoy tuvimos una gran posesión, igual que el otro día, 75% de posesión, pero hemos fallado bastante. Todo es producto de lo mismo, el equipo necesita crear una zona de trabajo más consistente para que no sucedan estas cosas. El campeonato es joven ahorita, creo que podemos reconocer que podemos mejorar, el equipo demostró que es capaz, pero hay que analizar bien”, sentenció.