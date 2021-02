Leonel Rocco asegura que Nico Ibáñez no tiene techo

Luego de ganar por primera vez como visitante en la presente edición de la Liga BBVA MX, el director técnico del Atlético de San Luis, Leonel Rocco, no ocultó sus emociones y compartió lo que se llevó del triunfo sobre el Mazatlán FC.

“El resultado es excelente, porque lo fuimos a buscar, trabajamos la semana para venir a conseguir este resultado y a veces se da, a veces no. Me gustó el compromiso y la entrega que tuvimos desde el primer día, lo vengo resaltando cada partido, estamos orgullosos del equipo que tenemos y eso es lo que más me satisface: la manera en la que se entregan y en la que trabajan, el compromiso que tienen y creo que este grupo se merecía un partido como éste, con el cero en el arco, 3 a 0 y la victoria como visitante. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero aún nos eriza la piel la entrega que hay”, dijo.

El autor de dos de los goles de los potosinos fue el argentino Nicolás Ibáñez; con respecto a sus actuaciones, también tuvo palabras el estratega uruguayo.

“Nico no tiene techo, es un nueve formidable, letal dentro del área y algo muy importante es que es una excelente persona y un excelente profesional, entrega todo. La diferencia que marca, el esfuerzo que hace, lo que corre es impresionante y se merece todo lo mejor, porque él tuvo posibilidades para irse y, cuando nosotros llegamos, comenzamos a entrenar y a él le gustó la manera que teníamos porque veía cosas positivas y se quedó con nosotros, para nosotros es un orgullo tenerlo, al igual que a todos sus compañeros. El futuro de él puede estar en cualquier lado, pero siempre para mejorar, porque se lo merece”, comentó.

Aun así, no todos los halagos fueron para la gente de mitad del campo hacia adelante; también hubo reconocimiento para el cuadro bajo que, por primera vez en este semestre, mantuvo su puerta en cero.

“Algunos errores muy puntuales y circunstancias nos llevaron a tomar varios goles y el camino del día a día a tratar de mejorar. El equipo estuvo muy fuerte en la parte defensiva, en la entrega y en la parte táctica. Salió, a veces proponemos así y no no sale, pero hoy lo pudieron llevar a cabo los muchachos a la altura”, aplaudió Rocco.

Rocco agradece a los aficionados del San Luis



Al tiempo que agradeció a la gente que viajó desde San Luis hasta Mazatlán para presenciar el partido, el entrenador charrúa reiteró que sus objetivos no tienen límite con el plantel que tiene al mando.

“No le presto atención a la tabla porcentual, porque estamos trabajando y estamos convencidos de que estamos apuntando a otras cosas y, cuando es así, no miras a lo que está abajo. Seguramente, no tenemos los puntos suficientes como para poder corroborar eso, pero lo vamos consiguiendo y nuestro objetivo está muy claro, vamos a pelear por él hasta que sea necesario, meternos a una liguilla, que eso, desde el primer día, es lo que este grupo está convencido que puede hacer. Siempre mirar hacia arriba y con objetivos grandes”, finalizó.