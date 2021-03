Tomás Boy confiesa el origen de su famoso baile

El entrenador de Mazatlán, Tomás Boy quiere aprovechar el ímpetu de haber ganado la semana pasada ante Tigres y canalizar esa confianza para el duelo que tendrá el cuadro “Cañonero” contra el América este viernes, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2021. Aunque es mesurado por lo complicado del duelo.

El cuadro de la Perla del Pacífico viene de derrotar a los “queridos” Tigres del ‘Jefe en suelo regiomontano, lo que tiene contento al estratega, y haría pensar en que caso de repetir otro triunfo, realizaría uno de sus peculiares festejos. En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, reveló cómo surgió su manera de celebrar los goles.

“Sólo una vez bailé, hice una danza, pero me salió mal y pareció baile. Es una danza de la época de los cheyene y cheroquis. Es una danza de arrancar cabelleras al muerto, es como el premio de haber vencido al adversario y cortarle la cabellera, así con gusto, era básicamente el mensaje”, reveló Boy sobre el origen de su celebración que se hizo viral.

Sin embargo, el ‘Jefe’ no promete un festejo similar para el partido ante las Águilas. Incluso también señaló que en algunos lugares no cayó muy bien su forma de celebrar los goles.

“La gente me pregunta que si voy a bailar. No (risa). Esa manera de expresarme en algunas organizaciones me salió mal. En Cruz Azul me llamaron la atención varías veces, que si podía ser más moderado”, comentó.

Aunque en Mazatlán, el ambiente es distinto. El experimentado entrenador lo sabe y reconoce lo especial que es el público en el “Kraken”, un factor importante para el duelo ante el América.

“Aquí la afición es muy animosa, siempre está positiva. Somos privilegiados porque podemos tener gente en el estadio”, apuntó Boy.

Tomás Boy reconoció el trabajo de Solari con el América

El ‘Jefe’ reconoció el buen trabajo que está teniendo el equipo que dirige el argentino Santiago Solari, que aunque está en su primera experiencia trabajando en el futbol mexicano, llegó con muchas expectativas.

“Siempre hay esos pensamientos, que el que viene de afuera es mejor. Tiene ese reconocimiento, puede crecer en muchas bocas esta idea. En lo personal yo no la tengo. Tuvo una oportunidad dorada en el Real Madrid y no pudo aprovecharla. Él quiere ser entrenador y ahora le están saliendo bien las cosas, el América es dinámico, fuerte, propone mucha energía y esto le da confianza a sus jugadores y los resultados le han favorecido. No pasa por la suerte”.

Las Águilas llegan con una gran racha a este cotejo, por lo que será una gran prueba para ambos. “El partido va a ser durísimo. Ellos llegan con mucha confianza. Nosotros estamos mejorando y más sólidos. Nuestro juego con la pelota es mejor”, afirmó Tomás Boy.

