TV Azteca transmitirá en vivo partidos de la Liga BBVA MX J11 y Bundesliga J25

El futbol ha estado por todos lados en el mes de marzo, se arrancó con mucha actividad en la Liga BBVA MX y en la Bundesliga. Aunque también a finales de mes habrá actividad de la Selección Nacional Mexicana.

Pero lo inmediato, regresa el Viernes Botanero a las pantallas de Azteca Deportes y será con doble función. También la Bundesliga tendrá actividad en la Jornada 25 con el Augsburg vs Borussia Monchengladbach. No te puedes perder el Puebla vs Atlas y al terminar Juárez vs Pumas.

Cómo ver el Augsburg vs Borussia Monchengladbach EN VIVO

Cuándo: Viernes 12 de marzo

Hora: 1:30 PM (tiempo del centro)

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes

Así se abre el viernes lleno de futbol, la liga con más goles en todo el planeta tendrá movimiento en la media tabla y no te lo puedes perder. Y el día continua con la doble función del Viernes Botanero.

Cómo ver el Puebla vs Atlas EN VIVO

Cuándo: Viernes 12 de marzo

Hora: 7:15 PM (tiempo del centro)

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

Puebla tiene una racha de cinco partidos sin perder en el Guardianes 2021 y solamente ha perdido en un par de ocasiones en lo que va del certamen. Mientras que Atlas ha podido sumar en sus últimos siete encuentros y ha obtenido un impulso importante para colocarse momentáneamente en el séptimo puesto de la tabla.

En la segunda función, duelo importante para buscar llegar al repechaje. Ambas escuadras se encuentran fuera, pero quieren cerrar de buena manera para aspirar a entrar entre el quinto y décimo segundo puesto.

@PumasMx

Cómo ver el Juárez vs Pumas EN VIVO

Cuándo: Viernes 12 de marzo

Hora: 9:20 PM (tiempo del centro)

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

Pumas viene de una dolorosa derrota ante Cruz Azul, pero ha mostrado mejoría en sus últimos partidos. Aunque solamente ha ganador dos partidos en el Guardianes 2021, tiene posibilidades de clasificar. Mientras que Juárez tiene el mismo número de unidades que Pumas y de igual manera mantiene vivas sus esperanzas de entrar al repechaje.

No te pierdas el Clásico Nacional que también será por las pantallas de Azteca Deportes, las clases particulares continúan en domingo.

Cómo ver el Chivas vs América EN VIVO

Cuándo: Domingo 14 de marzo

Hora: 7:45 PM (tiempo del centro)

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7

No te pierdas toda la cartelera que tendrán las pantallas de Azteca Deportes para esta semana de marzo que sigue llena de futbol. Continúan las clases particulares con los partidos de la Liga BBVA MX.