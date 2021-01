Azteca Deportes Liga MX Compartir Facebook

TV Azteca transmitirá en vivo partidos de la Liga MX y Bundesliga

Azteca Deportes tendrá el inicio de la Jornada 19 de la Bundesliga, el Viernes Botanero y el cierre de la jornada 4 de la Liga MX. Stuttgart vs Mainz, Mazatlán vs Pachuca y Puebla vs Rayados.