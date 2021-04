Uriel Antuna es abucheado en el Estadio Akron

Uriel Antuna salió como titular en el partido ante Xolos de la jornada 15 del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. El mexicano recibió abucheos por parte de la afición que se presentó en el Estadio Akron.

Lo que provocó esta acción de la afición rojiblanca, fueron las declaraciones de Antuna en un canal de Youtube, donde fue cuestionado sobre dos situaciones hipotéticas y las respuestas no gustaron en Guadalajara.

Desde la primera pregunta, el entrevistador fue directo y lo cuestionó sobre si le gustaría más ser campeón con Chivas, su actual equipo, o fichar con en el Viejo Continente.

“Prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar. Aunque al final se trata de seguir creciendo, no de ganarlo todo”, respondió Uriel Antuna.

Las respuestas causaron molestia

Otra de las respuestas que dieron de que hablar fue sobre si jugaría para las Águilas del América o si preferiría retirarse.

“Con 23 años, te digo que fichar por el América. Aún no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, y con las dos opciones de jugar o no jugar, pues jugar, aunque está complicada. Jugaría con el América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón”, agregó el futbolista mexicano.

Estas declaraciones le pasaron factura en el inicio del partido ante Xolos, que a pesar de disputar 73 minutos, no pudo hacerse presente en la victoria y tampoco ha anotado en lo que va del certamen, a diferencia del Preolímpico de Concacaf que entregó actuaciones de gran nivel.

Chivas se metió a la pelea por la zona de repechaje con este triunfo ante los fronterizos e intentará cerrar de la mejor manera para colarse nuevamente como el torneo pasado e intentar dar una sorpresa.