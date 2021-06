Ya estoy en el ojo de varios clubes europeos: Luis Romo

México. El jugador del Cruz Azul Luis Romo se declara listo para jugar en el futbol europeo y asegura que varios equipos del viejo continente ya lo están siguiendo.

El plurifuncional jugador de 25 años de la “Máquina” ha tenido un notable crecimiento como futbolista en las últimas temporadas, destacando y siendo pieza clave para el campeonato de la escuadra cementera.

“Tengo ese sueño muy presente, mi edad no era la más adecuada. Hoy me siento con las capacidades de ir a Europa y ganarme un lugar, soy un jugador completo. Mi cláusula no está tan alta para lo que hemos logrado y hoy no hay nada que se pueda palpar para salir, pero ya estoy en el ojo de varios clubes. No me dicen cuales, pido que me digan cuando hay algo cercano. No me gusta distraerme antes de tiempo, me gusta enfocarme, estar listo y asumir de la mejor manera” explicó Luis Romo para TUDN.

Luis Romo se siente apoyado por Cruz Azul

Luis Romo se siente apoyado por la directiva de Cruz Azul para poder ir a jugar a Europa en el corto plazo si hay un oferta formal por sus servicios, además que considera que su cláusula de rescisión es muy cómoda para que un equipo europeo la pueda pagar.

“Mi cláusula está abajo de diez millones y la directiva me ha dejado esa tranquilidad de apoyarme a salir, me han externado que para ellos también sería un sueño y existe esa posibilidad. Son personas muy amables que me ven triunfando fuera de México y eso me tiene muy tranquilo y si llega una oferta que se acerque a la cláusula me den la oportunidad de salir y consolidarme como futbolista” apuntó el exjugador de los Gallos Blancos del Querétaro.

Luis Romo viajó a Estados Unidos para unirse a la Selección Azteca dirigida por el “Tata” Martino que se enfrentará este jueves 3 de julio a su similar de Costa Rica en las semifinales de la Concacaf Nations League.