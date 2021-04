Ya no quiero jugar al futbol, me quiero morir: Alejandro Castro

La noche más triste en la historia de Alejandro Castro se remonta a aquel 26 de mayo de 2013, mientras Moisés Muñoz vivía uno de los mejores momentos de su carrera, el mediocampista de Cruz Azul se lamentaban sobre el pasto.

El escenario era perfecto para el América, así como para La Máquina era el peor. En el espectacular Estadio Azteca arreciaba la lluvia, para hacer aún más dramática la escena.

“Tuvimos el 2-0 en el global, nos veíamos mejor, pero empezaron las cosas raras se puso nublado, empezó a llover, se sentía esa sensación de no vaya a pasar otra vez”, recuerda para Azteca Deportes, Alejandro Vela.

Al minuto 92, un tiro de esquina cayó en la cabeza del portero azulcrema, en un intento desesperado por sacar el balón Castro lo rosó, para vencer a Jesús Corona. El recinto se silenció por un segundo.

“Todo estaba para que Cruz Azul fuera campeón. Yo no sé como dijeron que fue gol de Moi, la pelota iba para afuera fue un autogol, si Alejandro la deja pasar es una pelota que se va, Chuy saca y el partido se acaba”, aseguró Javier “Chuletita” Orozco.

En el claro obscuro, unos festejan, otros se lamentan. Mientras unos gritan de emoción, otros se llenan de lágrimas de tristeza. Esos fantasmas de Toluca, o aquellos de Monterrey regresaron. Al final pasó, América fue campeón.

“Entramos al túnel, algunos lloraban y yo recuerdo a mi amigo Alejandro Castro, que me abraza y me dice: ‘Ya no quiero jugar al futbol, me quiero morir’, era algo que no podíamos explicar”, agregó el “Chuletita.

América vs Cruz Azul

Esta noche sobre el césped del Estadio Azteca, América y Cruz Azul se volverán a ver las caras. El uno contra el dos, un duelo que sacará chispas y que aunque han pasado casi ocho años, de la Final del Clausura 2013 aún vive en el recuerdo de aquellos futbolistas que perdieron ante su acérrimo rival.