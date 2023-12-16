El futbol saudí insiste en el fichaje de Kylian Mbappé

El director de la Saudí Pro League, Michael Emenalo, confirmó que el astro francés y delantero del equipo Paris Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé podría estar considerando una oferta del futbol árabe.

"Con Mbappé la conversación está abierta, pero no sabemos qué quiere hacer. Nuestra posición es muy clara: cualquiera de este tipo de jugadores sabe dónde estamos", apuntó Emenalo. El director de la liga saudí dejó claro que están dispuestos a considerar a Mbappé para cualquier club de la liga saudí y que no rechazarían la posibilidad de tenerlo como parte de sus proyectos futuros.

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Kylian Mbappé escuchó oferta del Al-Ittihad

Emenalo también ha confirmado que las negociaciones con el futbolista fueron veraces y que Kylian Mbappé escuchó las condiciones que le propusieron: "No puedo decir cómo de profunda fue la conversación. Pero hubo un interés de que si el futbolista estaba listo para venir, había un club listo para recibirle y hacerle espacio en su plantilla".

La oferta presentada por el equipo Al-Ittihad, donde juegan los franceses Karim Benzema y N’Golo Kanté, el verano pasado alcanzaba los 200 millones de euros netos por temporada para el jugador y una cantidad similar para el PSG como club de procedencia.

PSG y Mbappé en octavos de final de la Champions League

El futuro de Mbappé es incierto ya que los rumores señalan que el astro francés jugará la próxima temporada con el Real Madrid. También hay la versión que el jugador renovará contrato con el actual campeón de la liga francesa.

Por ahora Mbappé se encuentra con el PSG dentro de los octavos de final de la Champions League al culminar la fase de grupos en el segundo puesto de su sector por debajo del club alemán Borussia Dortmund y espera el sorteo para conocer su próximo rival que saldrá de los equipos de Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

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