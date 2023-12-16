Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

El futbol saudí insiste en el fichaje de Kylian Mbappé

Los directivos de la Liga saudí de futbol señalan que existieron pláticas con Mbappé para su llegada la temporada pasada y están abiertas para un futuro cercano

Mbappé con la camiseta del PSG
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

El director de la Saudí Pro League, Michael Emenalo, confirmó que el astro francés y delantero del equipo Paris Saint Germain (PSG) Kylian Mbappé podría estar considerando una oferta del futbol árabe.

 

"Con Mbappé la conversación está abierta, pero no sabemos qué quiere hacer. Nuestra posición es muy clara: cualquiera de este tipo de jugadores sabe dónde estamos", apuntó Emenalo. El director de la liga saudí dejó claro que están dispuestos a considerar a Mbappé para cualquier club de la liga saudí y que no rechazarían la posibilidad de tenerlo como parte de sus proyectos futuros.

 

También te puede interesar: El italiano Carlo Ancelotti le guiña el ojo al Real Madrid

 

Kylian Mbappé escuchó oferta del Al-Ittihad

 

Emenalo también ha confirmado que las negociaciones con el futbolista fueron veraces y que Kylian Mbappé escuchó las condiciones que le propusieron: "No puedo decir cómo de profunda fue la conversación. Pero hubo un interés de que si el futbolista estaba listo para venir, había un club listo para recibirle y hacerle espacio en su plantilla".

 

La oferta presentada por el equipo Al-Ittihad, donde juegan los franceses Karim Benzema y N’Golo Kanté, el verano pasado alcanzaba los 200 millones de euros netos por temporada para el jugador y una cantidad similar para el PSG como club de procedencia.

 

PSG y Mbappé en octavos de final de la Champions League

 

El futuro de Mbappé es incierto ya que los rumores señalan que el astro francés jugará la próxima temporada con el Real Madrid. También hay la versión que el jugador renovará contrato con el actual campeón de la liga francesa.

 

Por ahora Mbappé se encuentra con el PSG dentro de los octavos de final de la Champions League al culminar la fase de grupos en el segundo puesto de su sector por debajo del club alemán Borussia Dortmund y espera el sorteo para conocer su próximo rival que saldrá de los equipos de Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona.

 

También te puede interesar: Video: Expulsión a Raúl Jiménez por fuerte golpe a la cabeza

Resumen Al-Hilal 2-0 Al Wehda | Jornada 17 Liga Saudí

Tags relacionados
PSG en Champions League

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP