Cobertura en VIVO PSG vs Racing de Estrasburgo Ligue 1

México. Paris Saint Germain (PSG) recibe en su casa al Racing de Estrasburgo en partido correspondiente a la jornada 2 de la Ligue 1 donde se espera que en el Estadio del Parque de los Príncipes se encuentre la más reciente contratación del equipo parisino el argentino Lionel Messi, encuentro que se jugará a partir de las 14:00 horas tiempo del centro de México.

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Todos los ojos están puestos en el Paris Saint-Germain después de fichar a la superestrella Lionel Messi a mitad de semana. El argentino podría ser la clave del PSG para retomar la corona francesa, una misión que parecía inestable en la primera jornada, ya que los nueve veces campeones participaron en una primera parte frenética que los vio encajar el primer gol al Troyes antes de marcar dos goles en el espacio de unos minutos para liderar en el descanso y ganar 2-1.

Estrasburgo viene de una derrota en casa

La derrota por 2-0 del Estrasburgo en casa en la primera jornada implica que poco ha cambiado desde la temporada 2020/21, una temporada en la que el Estrasburgo terminó solo dos puntos por encima de la zona de descenso. Ahora se enfrenta a la posibilidad real de no sumar puntos después de dos encuentros, considerando que no ha mantenido su portería imbatida jugando frente al PSG desde 1998.

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Son tres puntos más en el tablero de los que el PSG logró a esta misma altura el año pasado, y la historia indica que debería sumar de a tres una vez más, el PSG nunca ha perdido ante el Estrasburgo en condición de local en un partido oficial (G24, E7). Después de esa victoria ante el Troyes, el técnico Mauricio Pochettino se verá impulsado aún más por el hecho de que el PSG ahora ha ganado sus dos últimos partidos de la Ligue 1 (L1) tras encajar primero, algo que no pudo hacer en ocho ocasiones anteriores (E2, P6)

