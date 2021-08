Triplemanía XXIX, el evento de lucha libre mexicana más esperado del año, será este sábado 14 agosto en la Arena Ciudad de México. La función con ocho peleas, podrás disfrutarla, totalmente gratis, por las señales de TV Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Puma King encara a Murder Clown en vivo en Los Protagonistas

TV Azteca Deportes transmitirá Triplemanía XXIX

Este sábado 14 de agosto, en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, comenzará la transmisión de la vigésimo novena edición de Triplemanía. Las ochos peleas de la función, podrás verlas, totalmente gratis, por TV Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

EN VIVO: Triplemanía XXIX por TV Azteca Deportes

Psycho Clown vs Rey Escorpión: la pelea estelar de Triplemanía XXIX

El cuadrilátero de la Arena Ciudad de México se vestirá de gala para el combate estelar de Triplemanía XXIX: Psycho Clown vs Rey Escorpión, quienes se enfrentarán en un duelo de Máscara vs Cabellera. No será la primera vez que ambos luchadores pelean por salvar su máscara o cabellera.

Psycho Clown frente a Súper Crazy, Pagano, Texano, Dr. Wagner Jr., ha mantenido su máscara; mientras que Rey Escorpión ha ganado la cabellera de Black Warrior, Súper Porky, Babe Rap y Crissy Boy.

La cartelera de Triplemanía XXIX

Máscara vs Cabellera: Psycho Clown vs Rey Escorpión

Lucha por el Megacampeonato AAA: Kenny Omega (campeón) vs Andrade “El Ídolo”

Lucha de Empresas: Pagano, Chessman, Murder Clown vs Puma King, Sam Adonis, DMT Azul

Lucha por el Campeonato de Parejas AAA: Pentagón Jr. y Fénix vs Hijo del Vikingo y Laredo Kid vs Taurus y *Luchador Sorpresa

Campeonato vs Campeonato: Faby Apache vs Deonna Purrazzo

Copa Bardahl Triplemanía XXIX: Drago vs Mr. Iguana vs Mamba vs *9 luchadores sorpresa

Marvel Lucha Libre Edition: Team Leyenda Americana vs Team Terror Púrpura

¿Cuánta gente habrá en la Arena Ciudad de México para Triplemanía XXIX?

La situación epidemiológica en la Ciudad de México únicamente permitió el 25% de capacidad en el recinto donde se llevará a cabo la vigésimo novena edición de Triplemanía. La Arena Ciudad de México tiene capacidad para 22 mil 300 personas y para el evento de lucha libre mexicana habrá alrededor de seis mil espectadores.