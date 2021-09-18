La “grandiosa” cantidad que cobrará Messi con el PSG

París, Francia. El diario francés L'Équipe, a través de su portada de este sábado, dio ha conocer la “grandiosa” cantidad que cobrará el astro argentino Lionel Messi con el Paris Saint Germain (PSG).

Según el medio informativo galo, Lionel Messi cobrará un mínimo de 110 millones de euros si cumple con lo acordado en su contrato con el equipo parisino. Messi firmó por dos años más un tercero opcional que alargaría su estancia en la Ligue 1 hasta 2024.

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Para su temporada de debut, el ex jugador del Barcelona tiene pactado un salario de 30 millones de euros, que además incluye un millón en criptomonedas. En las dos siguientes temporadas, su salario aumenta hasta los 40 millones gracias a un "bono por fidelidad" para así llegar a los 110 pactados.

“La Pulga” tendrá el mismo salario que el brasileño Neymar y por arriba del francés Mbappé, que ha estado rechazando ofertas de la directiva del PSG, según el diario francés. Además el diario publicó que Messi no cobró ninguna prima por fichar para el conjunto de la Ligue 1, pero sí se aseguró ese bonus por fidelidad que le permitirá cobrar 10 millones más en los dos próximas temporadas.

PSG, cerca de recuperar lo invertido por Messi

Explosión en las redes sociales, nuevos patrocinios, venta récord de camisetas. Aunque todavía no ha jugado ni dos partidos completos con su nuevo club, Leo Messi es ya una mina de oro para el París Saint-Germain (PSG).

Si en los ingresos por venta de boletos y por televisión no hay, de momento, un gran margen de crecimiento, la amortización inmediata procederá de tres ejes: redes sociales, merchandising y patrocinios no convencionales. Todo ello sin tener en cuenta las ganancias que proceden de la Champions League (pueden acercarse a los 100 millones de euros dependiendo de los resultados).

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"Sin arriesgarme demasiado, el fichaje de Messi está prácticamente amortizado, al menos lo estará a finales de esta temporada", asegura Virgile Caillet, uno de los ejecutivos de marketing deportivo más conocidos de Francia.



Gracias a la llegada de Messi, el PSG adelantó a la Juventus de Turín en seguidores en redes, y solo está detrás de Barcelona, Real Madrid y Manchester United.

Las camisetas son otro de los vectores de negocio más importante del PSG. La llegada de Neymar en 2017 supuso un antes y un después. Desde entonces, el club comercializó un millón de camisetas cada año. Hoy, con Messi, se calcula que la venta aumentará entre un 30 y 40 % por temporada.