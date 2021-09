José Saturnino Cardozo recuerda el día que humilló al América

José Saturnino Cardozo habló en exclusiva para Azteca Deportes, el Diablo Mayor recordó aquel gol icónico que le marcó al América en el estadio Nemesio Díez por el año 2003, aquel partido terminó 6 a 0 para los Diablos Rojos.

El recuerdo de ese día

“Un partido inolvidable para mí, para el equipo, la afición, la forma como se ganó ese juego y después el gol que quedó plasmado en el estadio de la bombonera, un gol de altísimo nivel, me parece a mí por cómo se generó la jugada, cuando el jugador es inteligente, técnicamente eran muy buenos, jugadores que juegan para el equipo. Increíble, tenía la piel de gallina, todavía cuando uno lo recuerda. Yo siempre digo que esos son los recuerdos que quedan en la memoria de un deportista”, comentó el ex futbolista paraguayo.

Además, Cardozo se refirió a lo que significó enfrentar al América y haberlos “humillado” en aquel tiempo y ante su afición.

“Enfrentar al América siempre es una motivación y a nosotros nos tocó ese partido, jugaron un partido fantástico, el partido de 10 puntos, todos, no aparecen esos partidos muchas veces, y donde apareció y contra que rival, esa victoria quedó en la memoria de toda la gente, no solamente quedará en Toluca y el América sino en el fútbol mexicano”, dijo el Diablo Mayor.

Aficionado de nuestro futbol

El ex atacante guaraní no pierde de vista el futbol mexicano, hoy desde Guatemala, donde dirige al Club Municipal, no ha dejado de seguir la Liga BBVA MX.

“Veo todos los partidos, no puedo no ver los partidos de México, estoy totalmente involucrado y enterado de lo que pasa en México, soy un enfermo de este deporte que es el fútbol y claro que lo veo y lo sigo al Toluca, sigo a la mayoría de los equipos, la verdad es que el fútbol mexicano da gusto verlo en la televisión. Es un fútbol muy atractivo, con mucha dinámica, es un fútbol que todos los equipos proponen a ganar y a cualquiera le interesa ver”, sentenció José Saturnino Cardozo.