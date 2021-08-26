El club más poderoso del futbol de Francia, el Paris Saint-Germain comienza a pensar seriamente la salida de una de sus joyas, Kylian Mbappé, quién en reiteradas ocasiones ha mandado mensajes, en los cuales externa sus intenciones de dejar la entidad parisina para fichar con el Real Madrid.

Según el medio Le Parisien, la directiva del PSG aceptaría la venta de su máxima estrella, Kylian Mbappé por la cifra de 220 millones de euros, sin embargo esto supera por 60 millones lo que ofreció el Real Madrid, club que suspira por los servicios del crac francés.

En información emitida del prestigioso diario de Francia, el monto que pide el Paris Saint Germain ayudaría a pagar con mayor tranquilidad los 35 millones que tiene que pagar el cuadro dirigido por Thomas Tuchel al Mónaco, pues el contrato de venta del jugador así quedó pactado.

Te podría interesar: Filtran cuál será la oferta final del Real Madrid por Mbappé



La cifra por la que el PSG aceptaría vender a Mbappé

El director deportivo del equipo de la capital de Francia, el brasileño, Leonardo despejó algunas dudas, pues reveló que la oferta del Real Madrid fue insuficiente, pues como parte de que el negocio sea redondo para PSG, la cantidad debe ser mayor y así tener ganancia del traspaso de la máxima joya del futbol galo.

Además, el directivo fue claro y contundente para la opinión publica y sobre todo para los interesados por el delantero de 22 años, obviamente en primer plano para el Real Madrid y es que Leonardo mencionó que la salida de Mbappé será “bajo las condiciones” que marque el club.

Sin embargo, comentó que no es su intención tener al jugador en contra de su voluntad, pues Kylian no ha renovado y su contrato con el PSG vence hasta junio de 2022 y eso podría abrir la ventana para que se comprometa con un club y se pueda fichar gratis al finalizar su acuerdo legal con el cuadro parisino.

Te podría interesar: Las únicas dos opciones de Chivas para reemplazar a Vucetich

