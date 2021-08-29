Lionel Messi debuta con el París Saint-Germain enfrentando al Reims

Lionel Messi debutó de forma oficial con el PSG. El astro argentino inició el encuentro frente al Reims en la banca, en la que fue su primera convocatoria con la escuadra de la capital de Francia.

Fue para el segundo tiempo, que el entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, mandó a Messi a la cancha en sustitución de Neymar al minuto 66, ante la ovación de los aficionados presentes en la cancha del Stade Auguste-Delaune .

Lionel Messi fue presentado por el PSG el pasado 10 de agosto. Luego de poco más de dos semanas de entrenamiento con su nuevo club, el jugador de Argentina disputa un partido oficial con otra camiseta tras haber jugado los últimos 20 años con el FC Barcelona.

Cabe mencionar, que la última ocasión en la que Messi vio actividad fue el pasado 16 de mayo, cuando el Barcelona se enfrentó al Celta de Vigo, juego que terminó perdiendo el conjunto blaugrana.

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PSG venció al Reims en la Jornada 4 de la Ligue 1

Todos los aficionados soñaban con ver a Lionel Messi jugar junto a Kylian Mbappé y Neymar, no obstante, la tercia de atacantes no jugó junta en la cancha del Stade Auguste-Delaune.

El exjugador del Barcelona sustituyó a Neymar y ante los rumores de la salida de Stade Auguste-Delaune, la incógnita de si los veremos juntos en el terreno de juego sigue en el aire.

Durante el partido de esta tarde, Kylian marcó doblete en la victoria de su equipo frente al Reims, en el encuentro correspondiente a la Jornada 4 de la Ligue 1.

El atacante de 22 años de edad, abrió el marcador en el primer tiempo del partido. Al minuto 16, Mbappé remató de cabeza tras un centro de Ángel Di María para hacer el 0-1, resultado con el que se irían al descanso.

Para la parte complementaria, Mbappé aumentó la ventaja al 63'. El delantero francés aprovechó un contragolpe y cerrando a segundo poste, marcó el segundo tanto definitivo para darle los tres puntos al PSG.

Con la victoria, el París Saint-Germain mantiene el paso perfecto y el liderato de la competencia con 12 puntos.

Por su parte, el Reims vio su primera derrota de la campaña luego de tres empates de forma consecutiva.

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