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Fútbol

Llegada de Sergio Ramos al PSG, una mala inversión

Numerosas críticas se acumulan en el Paris Saint Germain (PSG) por la llegada del defensa español Sergio Ramos que sigue lesionado.

Sergio Ramos
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. Numerosas críticas se acumulan entorno al equipo del Paris Saint Germain (PSG) por la llegada del defensa español Sergio Ramos que por problemas físicos le han impedido jugar en la Ligue 1 esta temporada.

El exfutbolista Jerome Rothen es el más reciente personaje que ha dado su opinión sobre el ex jugador del Real Madrid.

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“Desde que llegó se pasa la vida bajo tratamiento. La lesión en el sóleo en el final de su carrera es terrible, porque pocas veces puedes tratarla adecuadamente. En cuanto el jugador aumente el ritmo, ya sea en los partidos o en los entrenamientos, a lo mejor no puede continuar. Cuando tienes cierta edad, tienes que ir encadenando partidos para encontrar tu mejor nivel. ¿Cómo vas a hacerlo con una lesión recurrente en el gemelo?”, dijo Jerome en entrevista a RMC Sport.

“Cuando llegó, todos dijimos que Sergio Ramos iba a cambiar la mentalidad del vestuario con su aura, pero de momento no es positiva. Tendrá que aportar más al equipo en el terreno de juego. De lo contrario, será inútil tenerle. Si te pones en el lugar de Kimpembe y Marquinhos, digo a nivel de calidad individual, ¿son realmente inferiores a Sergio Ramos hoy en día? La respuesta es muy sencilla: no. Hoy tengo la impresión de que Sergio Ramos es una mala idea para el PSG”, añadió el ex futbolista del PSG.

Sergio Ramos, casi dos meses de baja por lesión

El 10 de septiembre, el Paris Saint-Germain anunciaba que Sergio Ramos, que lleva casi dos meses de baja por problemas en el sóleo del muslo izquierdo, sufría desde la semana pasada molestias en un gemelo.
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"En su proceso de recuperación, le surgieron unas molestias en el gemelo la semana pasada por las que necesitó una adaptación a su carga de trabajo. La próxima semana retomará su preparación individual sobre el terreno de juego", señaló el equipo parisino en su parte médico.

El defensa central, de 36 años, aún no ha debutado oficialmente con el PSG.

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