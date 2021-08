Mbappé no será convocado con el PSG si no renueva su contrato

La situación de Kylian Mbappé con el París Saint-Germain sigue bajo tensión. El delantero aún no ha renovado su vínculo laboral con la escuadra dirigida por Mauricio Pochettino, y su contrato termina en junio de 2022.

Donato di Campli, quien fuera agente de Marco Verratti, lanzó una advertencia para el jugador de 22 años de edad sobre la postura que podría tomar el conjunto de la capital de Francia en caso de que decida no ampliar su estadía en el equipo.

“Le pasará lo que a Rabiot, porque todo esto para el PSG es un asunto personal, no de dinero. Cree que puede comprarlo todo. Si Mbappé no renueva, irá a la grada. No les importa nada no ingresar ese dinero ahora, si tengo que apostar, yo diría que no sale. Por experiencia personal”, mencionó el exrepresentante de Verratti, jugador que ahora milita en la Juventus de la Serie A.

Srdjan Stevanovic /Getty Images BELGRADE, SERBIA - DECEMBER 11: Adrien Rabiot of Paris Saint-Germain looks on during the UEFA Champions League Group C match between Red Star Belgrade and Paris Saint-Germain at Rajko Mitic Stadium on December 11, 2018 in Belgrade, Serbia. (Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Y es que a finales de 2018 y principios de 2019, Adrien Rabiot vivió una situación similar en la escuadra que preside Nasser Al-Khelaïfi. El futbolista francés no renovó para salir a coste cero, situación que molestó al París Saint-Germain y provocó que Rabiot ya no fuera convocado.

El plan del mediocampista francés era fichar por el Barcelona, no obstante, no se concretó por amenazas del PSG.

“Marco y yo habíamos decidido fichar por el Barcelona. Ya habíamos establecido contactos con el director deportivo y también con el presidente Bartomeu. El propio Marco se lo comunicó al club en el segundo día de entrenamientos de la pretemporada, que quería dejar el PSG, que no iba a renovar. Lo siguiente que pasó es que el PSG amenazó a Marco y él terminó firmando con Mino Raiola, aunque él nunca lo reconocerá”, agregó Donato di Campli.

Mbappé y el PSG en la Temporada 2021/22

Durante la Temporada 2021/22, Kylian Mbappé ha disputado los tres encuentros que ha disputado el París Saint-Germain y este viernes marcó en el juego de la Fecha 3 frente al Brest.

Cabe recordar, que el mercado de fichajes en el futbol europeo se cierra hasta el 31 de agosto, por lo que la opción de que Mbappé deje al PSG para fichar por el Real Madrid continúa en el aire.

