Lionel Messi se baja del barco una vez más

París, Francia. El astro argentino Lionel Messi será baja en el Paris Saint Germain (PSG) por molestias en el músculo isquiotibial izquierdo para el partido de la cuarta jornada de fase de grupos de la Champions League que enfrentará el equipo francés este miércoles al Leipzig en territorio de Alemania.

Según informa el PSG en su convocatoria para el encuentro, Messi ha presentado molestias y dolor en la rodilla izquierda luego de sufrir una contusión, por lo que no viajará a Leipzig con el equipo parisino.

En cambio, vuelve a la convocatoria el atacante francés Kylian Mbappé, que se perdió el último partido de la Ligue 1 por una infección en las vías respiratorias.

Mauricio Pochettino no cuenta con el defensa Sergio Ramos



Continúa de baja en el equipo que entrena Mauricio Pochettino el defensa español Sergio Ramos , y dos centrocampistas, el italiano Marco Verratti y el argentino Leandro Paredes.

El PSG viajará a Alemania para tratar de mantener el liderato del grupo A en el primer encuentro de vuelta de la fase de grupos de la Champions League contra la escuadra alemana, equipo al que venció por 3-2 en el choque de ida en el Parque de los Príncipes y que es el último del grupo, ya que no ha puntuado aún en esta competición.

El grupo A lo completan el Manchester City , actual segundo del grupo con seis puntos tras el Paris Saint Germain con siete; y el Brujas, que es tercero con cuatro unidades.

En una entrevista para el diario ‘Sport’ Messi confesó que las continuas convocatorias de la selección de Argentina para la eliminatoria rumbo a Catar 2022 no lo dejan acoplarse al 100 por ciento a su nuevo equipo.

“A nivel deportivo parece que no acaba de arrancar nunca, porque tengo partido con la selección todos los meses. No acabas de acomodarte que ya debes irte otra vez, y esto dificulta más las cosas, pero poco a poco voy entrando en la dinámica del club porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los partidos que jugué".