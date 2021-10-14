Sergio Ramos se ha convertido en un dolor de cabeza para el PSG

Sergio Ramos aún no está listo para poder jugar con el París Saint Germain, por lo que se ha alargado su proceso de entrenamiento especializado por 10 días más, anunció el equipo este jueves.

El objeto de ese programa al que se someterá el defensa español, es "el retorno al entrenamiento colectivo", precisó en un comunicado el área médica de los franceses, que trabaja de manera incesante para poder tener al jugador de lleno con el equipo.

Sergio Ramos no juega desde mayo

Ramos, de 35 años de edad, jugó su último encuentro el pasado 5 de mayo, en la eliminatoria de Semifinales de Liga de Campeones cuando aún pertenecía al Real Madrid y se midieron ante el cuadro del Chelsea.

El entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, está convencido de que Sergio Ramos, el jugador que contrataron en el verano procedente de los merengues, pueda recuperar su nivel.

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"No tengo duda de que va a poder encontrar su mejor nivel, es duro para todo deportista, no es una situación agradable estar tanto tiempo sin poder estar entrenando con los compañeros y poder jugar", dijo el DT, en la rueda de prensa de cara al duelo ante el Angers de este viernes.

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Sergio Ramos sufre por esta situación

Ramos "está sufriendo pero es fuerte mentalmente”, indicó Pochettino y reiteró que cuenta con todo el apoyo del cuerpo técnico y jugadores, que aportan para pronto tenerlo en forma.

¿Cuáles son los problemas de Sergio Ramos?

Luego de su llegada al PSG, Ramos apenas ha logrado entrenar con el resto de sus compañeros por las lesiones. Llegó con una lesión en el sóleo izquierdo y una recaída en septiembre evitó que volviera a los entrenamientos y que se diera su debut.

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El PSG estaría ejerciendo presión al ser una gran estrella

Según el rotativo L'Équipe, PSG presiona para avanzar y tener su reaparición, pero el cuerpo médico opta por la prudencia dado el historial de lesiones en los últimos años en un músculo, que causó estragos en 2018 y 2019.