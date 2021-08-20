Messi, fuera de la lista de convocados del PSG para enfrentar al Brest

El debut de Lionel Messi con el París Saint-Germain tendrá que esperar. A pesar de llevar una semana entrenado bajo las órdenes del técnico, Mauricio Pochettino, el astro argentino no entró en la convocatoria de la escuadra de la capital de Francia para enfrentar al Stade Brestois en la tercera fecha de la Ligue 1.

En la lista de convocados tampoco aparece el defensor Sergio Ramos, quien podría ser baja durante dos meses debido a una lesión en la pierna izquierda, no obstante, sí figuran Gianluigi Donnarumma y Georginio Wijnaldum, quienes también llegaron como refuerzos al PSG para la presente campaña 2021/22.

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Otro de los principales ausentes es Neymar, quien regresó a la escuadra de París el pasado 6 de agosto luego de haber disputado la Copa América al igual que Ángel Di María y Marquinhos, que si están dentro de la lista para el partido de este viernes 20 de agosto.

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¿Cuándo debuta Lionel Messi con el PSG?

Se espera que el ansiado debut del exjugador del Barcelona con el París Saint-Germain, llegue en una semana más.

Será para el domingo 29 de agosto, que el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino visite al Stade de Remis en la cancha del Stade Auguste-Delaune II.

En el Parque de los Príncipes, Leo Messi disputaría su primer encuentro vistiendo los colores del PSG el día 12 de septiembre, esto tras la pausa por Fecha FIFA en la que se jugarán eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

Luego de dos fechas en la Ligue 1, el PSG se ubica en la tecera posición de la clasificación con seis puntos. Sin embargo, se encuentra por debajo del Angers y el Clermont debido a la diferencia de goles.

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