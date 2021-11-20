Messi por fin se estrena con el Paris Saint Germain

París, Francia. El astro argentino Lionel Messi se estreno y sentenció el apurado triunfo del Paris Saint Germain (PSG) ante el Nantes por marcador de 3-1 en su debut como goleador en la Ligue 1 y el conjunto de Mauricio Pochettino aumentó su ventaja al frente del campeonato francés.

Kylian Mbappé, un autogol de Dennis Appiah y el tanto del argentino propiciaron el duodécimo triunfo en catorce partidos del PSG en la liga gala, a pesar de jugar la última media hora con un hombre menos por la expulsión del portero costarricense Keylor Navas.

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Messi firmó su primer tanto en la Ligue 1. Acumula cuatro ya con la camiseta del París Saint Germain el argentino, que solo había logrado ver puerta en la Champions League. Anotó dos tantos contra el Leipzig y uno frente el Manchester City. No había conseguido anotar hasta ahora en la competición francesa.

Pochettino, que dejó fuera de la convocatoria a Sergio Ramos a pesar de que lleva varios entrenamientos con el grupo, situó de inicio al, tridente mágico que forman Messi, Mbappe y Neymar.



El PSG aventaja en trece puntos al Lens.



A los dos minutos tomó ventaja la escuadra parisina cuando Mbappe desvió hacia la red un tiro lejano del argentino Leandro Paredes.

PSG dominó pero no terminaba de sentenciar. El partido se le complicó a la hora de juego cuando Keylor Navas arrolló fuera del área a Ludovic Blas cuando encaraba la meta y fue expulsado.

Saltó al campo el portero español Sergio Rico, que sustituyó a Neymar. Y un cuarto de hora después, Randal Kolo Muani empató con un taconazo que sorprendió a Rico.

A pesar de jugar con diez y con el partido igualado, el PSG reaccionó para llevarse el triunfo.

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Messi buscó a Mbappé con un pase que fue interceptado por Dennis Appiah. El balón voló hacia la portería visitante y alcanzó la red tras superar al portero Alban Lafont.

Cinco minutos después, en el 87, Messi sentenció el partido. Recibió el balón de Mbappé, se hizo un espacio desde la frontal y ejecutó un tiro imposible para el meta visitante. Golazo del argentino.

Con información de EFE

