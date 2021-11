Eden Hazard la vuelve a hacer con el Real Madrid

Madrid, España. El jugador belga Eden Hazard causa baja para el partido del Real Madrid ante Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes por una gastroenteritis, como anunció el director técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que lamentó un nuevo problema de un jugador que regresó antes de la selección de Bélgica , para llegar en las mejores condiciones al regreso de LaLiga española.

“Hazard está como todos los jugadores que no juegan mucho, no está contento. Me molestaría que él estuviese contento en este momento que está intentando superar”, declaró el técnico merengue cuando fue cuestionado por las opciones del belga de jugar ante el Granada.

Carlo Ancelotti señaló el nuevo problema que sufre Hazard que le obliga a parar el fin de semana. “Tiene mala suerte, ayer ha sufrido una gastroenteritis y no está disponible para el partido. Tiene que estar en casa dos o tres días, no es covid, pero no le permite estar en el partido de mañana”.



Carlorlo Ancelotti defiende a Gareth Bale

En otra cuestión, Ancelotti defendió a Gareth Bale, que aseguró tiene ganas de volver a jugar con el Real Madrid tras sufrir una nueva lesión el día de su reaparición con Gales, donde dijo que la evaluación que le realizaron “puede que no fuese tan correcta”.

“La situación de Bale era bastante clara, tenía el alta, lo tenían que evaluar, pensaron que podía jugar y se ha lesionado, puede ser que no fuese tan correcta la evaluación”, admitió en conferencia de prensa.

“La idea que tenemos es recuperar al jugador porque lo necesitamos, puede ser útil esta temporada para nuestro equipo. Tenemos que hacer las cosas bien para que pueda recuperar pronto y pueda jugar con nosotros”, añadió.

Bale no juega con el Real Madrid desde finales de agosto, una situación que no se debe a su falta de compromiso, según Ancelotti. “Está claro que Bale, como jugador de Gales, tiene mucho cariño a su equipo nacional, pero tengo claro que quiere jugar para el Real Madrid . Pase lo que pase he visto que tiene ganas de volver a hacerlo. Además para jugar con Gales tiene que entrenarse bien con nosotros y es lo que veo que ha hecho en el entrenamiento”.

Con información de EFE