Messi y Boateng se vuelven a encontrar, ahora en Francia

París, Francia. El defensa alemán Jerome Boateng, campeón del mundo en 2014 y de la Champions League en el 2013 y 2020, ha fichado por el Olympique de Lyon por dos temporadas procedente del Bayern Munich, en el que pasó la última década.



El defensa central a punto de cumplir 33 años, llega libre después de que su vínculo con el Bayern Munich la temporada pasada.

"No nos imaginábamos cerrar un acuerdo así, ha sido todo gracias a Peter (Bosz, entrenador del Lyon), que le ha presentado el proyecto", declaró en la presentación el director deportivo, el brasileño Juninho Pernambucano.



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"Hemos sentido que sigue aún con motivación", agregó el dirigente del equipo francés.

Por su parte, el presidente del Lyon, el veterano Jean-Michel Aulas, se felicitó por la "reactividad" que mostró Jerome Boateng, una actitud que juzgó indispensable para poder cerrar un acuerdo antes del final del mercado, la pasada media noche.

"Estamos muy contentos de acoger a un campeón del mundo", declaró Aulas.

El día que Messi le rompió la cintura a Boateng

La jugada en la que Lionel Messi bailó a Jérôme Boateng es muy recordada por el mundo del futbol. Fue un 6 de mayo de 2015, en un enfrentamiento entre Barcelona y Bayern Munich en la Champions League, cuando un Messi en grande dejó en ridículo al central alemán: su cadera voló y, totalmente desconcertado, cayó tumbado al césped, siendo luego testigo de cómo el astro argentino marcaba uno de sus golazos en aquel 3-0.

Antoine Griezmann usará el número 8 del legendario Luis Aragonés

El último fichaje del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, ya tiene dorsal para su regreso al conjunto colchonero, el '8' que lució el legendario Luis Aragonés y que las últimas temporadas llevó Saúl Ñíguez, que salió este mismo martes cedido rumbo al Chelsea para la entrada del atacante francés.

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El Atlético de Madrid desveló el dorsal esta tarde en un mensaje en sus redes sociales, mientras que el futbolista, cedido por un año desde el Barcelona, con la posibilidad de que sea prorrogable otro por voluntad de cualquiera de las dos entidades y con "opción de compra obligatoria", según el club azulgrana, está concentrado con su selección para los duelos de clasificación para el Mundial 2022.

En su anterior etapa en el Atlético, Griezmann tuvo el número 7, que ahora lleva Joao Félix. En la actual plantilla, entre los 25 dorsales, quedaban libres cuatro: el citado '8', el '3', el '20' y el '25'. El club también anunció que su camiseta con ese dorsal ya está a la venta en las tiendas oficiales de la Comunidad de Madrid.

Con información de EFE