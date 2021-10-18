Papa Francisco recibe camiseta de Lionel Messi

Ciudad del Vaticano. Regalo inesperado recibió el papa Francisco, aunque seguro lo lleno de felicidad haberlo recibido.

El primer ministro francés, Jean Castex, regaló hoy a su santidad una camiseta que seguramente aún no tenía: la firmada por el astro argentino Lionel Messi con su nuevo equipo, el Paris Saint Germain (PSG).

La camiseta número 30 firmada por Lionel Messi y enmarcada fue el inusual regalo de Castex al pontífice, quien también recibió regalos más tradicionales como una edición de 1836 de "Notre Dame de Paris", la novela clásica de Victor Hugo.

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"Para Francisco con mucho cariño", escribió el jugador argentino en la camiseta enviada al papa.

El papa Francisco, de 84 años, que ya ha conocido a Messi en el Vaticano ya había recibido camisetas del jugador cuando militaba, hasta la temporada pasada, en el Barcelona.

El primer ministro francés @JeanCASTEX le ha entregado al Papa Francisco una camiseta de Messi en su visita hoy al Vaticano pic.twitter.com/KAFCD3HurZ — Josep Capdevila (@josepcapdevila) October 18, 2021



Francisco es un gran aficionado al futbol y sobre todo del equipo San Lorenzo de Argentina.

Castex, que se entrevistó durante 35 minutos con el pontífice, llegó a la Ciudad del Vaticano y Roma para las celebraciones del centenario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede.

París Saint Germain (PSG) es líder de la Ligue 1

París Saint Germain (PSG) continúa como líder de la Ligue 1, luego que en su último encuentro se impuso en la cancha del Parque de los Príncipes por 2 a 1 al Angers en un duelo que fue observado desde uno de los palcos por el argentine Messi, ausente después de haber participado de las eliminatorias sudamericanas con el seleccionado argentino.

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Los goles del equipo dirigido por Mauricio Pochettino los marcaron Kylian Mbappé de penal y el portugués Danilo, mientras que para la visita convirtió Angelo Fulgini. El técnico del PSG no pudo contar con los argentinos Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María y tampoco con el brasileño Neymar, quienes estuvieron involucrados en los encuentros de sus representativos nacionales de cara al camino hacia el Mundial de Catar 2022.

