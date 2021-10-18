Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Papa Francisco recibe camiseta de Lionel Messi

El primer ministro francés, Jean Castex, le dio al papa Francisco una camiseta del PSG firmada por su compatriota Lionel Messi.

Camiseta de Messi
|EFE

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad del Vaticano. Regalo inesperado recibió el papa Francisco, aunque seguro lo lleno de felicidad haberlo recibido.

El primer ministro francés, Jean Castex, regaló hoy a su santidad una camiseta que seguramente aún no tenía: la firmada por el astro argentino Lionel Messi con su nuevo equipo, el Paris Saint Germain (PSG).

La camiseta número 30 firmada por Lionel Messi y enmarcada fue el inusual regalo de Castex al pontífice, quien también recibió regalos más tradicionales como una edición de 1836 de "Notre Dame de Paris", la novela clásica de Victor Hugo.

Te puede interesar: Chucky Lozano entra de cambio y lo saca el técnico

"Para Francisco con mucho cariño", escribió el jugador argentino en la camiseta enviada al papa.

El papa Francisco, de 84 años, que ya ha conocido a Messi en el Vaticano ya había recibido camisetas del jugador cuando militaba, hasta la temporada pasada, en el Barcelona.


Francisco es un gran aficionado al futbol y sobre todo del equipo San Lorenzo de Argentina.

Castex, que se entrevistó durante 35 minutos con el pontífice, llegó a la Ciudad del Vaticano y Roma para las celebraciones del centenario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede.

París Saint Germain (PSG) es líder de la Ligue 1

París Saint Germain (PSG) continúa como líder de la Ligue 1, luego que en su último encuentro se impuso en la cancha del Parque de los Príncipes por 2 a 1 al Angers en un duelo que fue observado desde uno de los palcos por el argentine Messi, ausente después de haber participado de las eliminatorias sudamericanas con el seleccionado argentino.

Te puede interesar: El Balón de Oro es un sueño: Karim Benzema

Los goles del equipo dirigido por Mauricio Pochettino los marcaron Kylian Mbappé de penal y el portugués Danilo, mientras que para la visita convirtió Angelo Fulgini. El técnico del PSG no pudo contar con los argentinos Lionel Messi, Leandro Paredes y Ángel Di María y tampoco con el brasileño Neymar, quienes estuvieron involucrados en los encuentros de sus representativos nacionales de cara al camino hacia el Mundial de Catar 2022.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Conferencia de Prensa

Ver en vivo
2:25 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP