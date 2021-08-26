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Fútbol

Presidente del PSG habla del fichaje de Cristiano Ronaldo

El representante de Cristiano Ronaldo se encuentra en París y Nasser Al-Khelaïfi, Presidente del PSG, ya habló sobre el futuro del delantero de Portugal.

Cristiano Ronaldo
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

El futuro de la carrera de Cristiano Ronaldo mantiene a todos en suspenso. Luego de que se asegurara que el Manchester City y el jugador habían llegado a un acuerdo, a falta de que la Juventus aceptara, el delantero de Portugal fue vinculado de nueva cuenta con el París Saint-Germain.

Y es que el representante del atacante luso, Jorge Mendes, se encuentra en la capital de Francia, situación que generó expectativas en poder ver a Cristiano vistiendo los colores del PSG junto a Lionel Messi.

Tal parece que el agente de CR7 hará todo lo posible para que el futbolista continúe su carrera fuera de la Juventus, equipo por el cual fichó en 2018 tras dejar al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo con la Juventus
|GETTY

Ante los rumores que siguen surgiendo, el Presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, habló y dejó clara la postura de su club.

“Fichar a Cristiano Ronaldo no es ni siquiera una discusión”, mencionó Al-Khelaïfi para Bein Sports.

De esta forma, el directivo del conjunto francés confirmó que no ha tenido ninguna conversación con Jorge Mendes para llevar a Cristiano a París durante este verano, pues el mercado de fichajes se cierra el próximo 31 de agosto.

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El acuerdo de Cristiano con el Manchester City

Sería cuestión de horas para que se defina el futuro de Cristiano Ronaldo. Según medios europeos, el delantero portugués tendría todo arreglado para llegar al Manchester City.

Sin embargo, la transferencia está pausada debido a que la Juventus pide 30 millones de euros y la llegada de Raheem Sterling, jugador al que los Citizens no quieren dejar ir a la ‘Vecchia Signora’.

Únicamente faltaría el acuerdo entre clubes para llevar a cabo la operación, pues el Cristiano y su representante, Jorge Mendes, ya habían aceptado las condiciones para volver a la Premier League.

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