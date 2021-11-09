PSG ya comienza a ver la luz con Sergio Ramos

París, Francia. El defensa español Sergio Ramos, que lleva casi cuatro meses de baja por problemas físicos y todavía no ha debutado con el París Saint Germain (PSG), regresó este día al trabajo con sus compañeros, informaron los medios franceses.

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Sergio Ramos, campeón del mundo, de 36 años y fichado por el PSG en julio tras no renovar con el Real Madrid, se integró los entrenamientos de grupo con los jugadores del París Saint Germain que no han sido convocados para los compromisos de selecciones de esta semana y la siguiente.

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El objetivo es que el central español pueda estar a las órdenes del director técnico del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, a finales de noviembre, cuando podría debutar por fin con la escuadra parisina.

El antiguo capitán del Real Madrid primero sufrió una lesión en el sóleo del muslo izquierdo en pasado mes de julio y en septiembre se le detectaron molestias en un gemelo.

Sergio Ramos ha vivido un 2021 plagado de problemas físicos, pues su último partido oficial lo jugó el 5 mayo al servicio del Real Madrid en las semifinales de la Champions League ante el Chelsea.

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Podría PSG rescindir contrato de Sergio Ramos

Hace unos días corrió la noticia que el París Saint Germain estaría contemplando la posibilidad de rescindir el contrato del defensa español.

"Aunque la opción no está en el orden del día, la posibilidad de una resciliación no es ciencia ficción. París ha asumido que ha podido equivocarse en su fichaje", señaló el diario Le Parisien, que sirve a menudo como 'vocero del club parisino.

Según Le Parisien, el PSG quiere creer que lo que frena al exmadridista es su impaciencia por regresar, que estaría creando ciertos "desequilibrios musculares por sus ganas de ir más rápido que la medicina", lo que explicaría que siga sintiendo dolores cada vez que entrena.