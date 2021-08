PSG en la búsqueda de una súper estrella de la Premier League

París, Francia. El nuevo equipo “galáctico” del Paris Saint Germain (PSG) busca una nueva contratación para reforzar su media cancha y tienen en la mira al francés Paul Pogba del Manchester United.

Tras la llegada de Lionel Messi parecía que la actividad del PSG en el presente mercado de fichajes había llegado a su fin, pero no es así. La escuadra parisina le busca un nuevo regalo al técnico argentino Mauricio Pochettino, y en este sentido el objetivo pasa actualmente por reforzar su línea medular con la llegada de Paul Pogba o Eduardo Camavinga.

Resumen: Borussia Mönchengladbach vs Bayern Munich - Jornada 1

Según el diario francés L’Équipe, el Paris Saint Germain tiene en la mira la situación de ambos en el Manchester United y el Rennes respectivamente con el objetivo de acometer una de las dos operaciones a la mínima oportunidad que se presente.

Te podría interesar: Ancelotti habló sobre la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid



La situación de Paul Pogba es un poco complicada, pero no imposible. El astro galo termina contrato con el Manchester United dentro de un año, pero los ‘red devils’ no renunciar a convencerle para que prolongue dicho trato y, en cualquier caso, no estarían por la labor de facilitar su salida este verano por una cantidad asequible, sino que pedirían una gran cantidad de dinero que alejaría a Pogba del PSG en el presente verano.

Eduardo Camavinga es otra opción para el PSG

Muy lo contrario con lo que respecta a Camavinga, el prometedor centrocampista del Rennes finaliza contrato en junio de 2022, y en el cuadro bretón son conscientes que prolongar dicho vínculo es imposible, por lo que, para sacar una buena ganancia por su venta y que no se marche libre el año que viene, escucharían ofertas ya por unos 30 millones de euros, lejos de los 100 millones que pedían hace unos meses.

Te podría interesar: Las 10 curiosidades que no sabías de Manny Pacquiao

La Llegada de Theo Hernández al PSG está detenida

Quedó en ‘stand by’ el interés del PSG en Theo Hernández, lateral izquierdo del AC Milan. Para la posición del lateral izquierdo Pochettino cuenta en estos momentos con Juan Bernat y Kurzawa, de quien durante varias semanas se dijo que tenía un pie fuera del Parque de los Príncipes.