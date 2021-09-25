PSG vs Montpellier, cobertura en vivo | Ligue 1

Con múltiples bajas de peso en el plantel, un Paris Saint Germain que apenas ha podido salir adelante en sus últimos tres partidos, con un empate y dos triunfos por la mínima diferencia, enfrenta ahora a un Montpellier que se ubica en la media tabla y necesita sumar para mantenerse en la pelea por subir a los puestos altos de la Ligue 1.



Con siete victorias en otras tantas jornadas, el PSG domina claramente el campeonato francés, a pesar de que algunos partidos solo los ha podido solventar en los últimos minutos.

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El medio español Ander Herrera, ex del Zaragoza y del Athletic de Bilbao, ha sido uno de los destacados de este inicio de temporada. Además de su aportación en la zona de creación, suma cuatro goles, tres en Liga y uno en Champions.

"Es un crack, es un tipo de jugador con una humildad tremenda, con una experiencia al servicio el grupo. Se entrena al 100 %, juegue o no. Está siempre en disposición de ayudar al equipo. Es de los jugadores que cualquier cuerpo técnico ama tenerlo (...) competitivo, con calidad, con espíritu de ayuda", subrayó el entrenador Mauricio Pochettino en conferencia de prensa previa al partido.

Messi y otras bajas

El argentino Lionel Messi continúa en proceso de recuperación por la contusión ósea en la rodilla izquierda que se produjo el domingo pasado y se perderá este sábado, ante el Montpellier, su segundo encuentro consecutivo.

El astro argentino ya fue baja el miércoles ante el Metz (1-2, victoria parisina). En el boletín médico del París Saint-Germain (PSG) se informó este viernes de que se le volverá a examinar este domingo 26, dos días antes del estelar choque de Liga de Campeones ante el Manchester City.

Según el club, Messi ya comenzó a realizar ejercicios de carreras.

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El número 30 del PSG ha disputado de momento tres encuentros con los parisinos. Debutó con triunfo ante el Reims (0-2) y jugó ante el Brujas (1-1) y el Lyon (victoria parisina, 2-1).

También serán bajas el italiano Marco Verratti y el español Sergio Ramos, ambos igualmente en proceso de recuperación