Reims vs PSG, cobertura en vivo | Debut de Messi en la Ligue 1

El París Saint-Germain visita la cancha del Stade Auguste-Delaune, para disputar la Jornada 4 de la Ligue 1 frente al Reims, encuentro que significará el debut de Lionel Messi con los colores del PSG.

La escuadra dirigida por Mauricio Pochettino llega al compromiso con la misión de asaltar la primera posición de la clasificación, la cual ocupa hasta el momento el Angers con nueve puntos ante 7 del equipo de la capital de Francia.

Luego de haber derrotado al Stade Brestois en la fecha pasada, podríamos ver al tridente conformado por Messi, Neymar y Mbappé por primera ocasión, pues los tres jugadores entraron en la convocatoria para el partido de este domingo 29 de agosto.

Por su parte, el Reims aún no conoce la victoria ni la derrota en la presente campaña. El conjunto local registra tres empates y con tres puntos, se encuentran en el lugar 14 de la tabla general.

El partido dará inicio en punto de las 13:45 horas, tiempo del Centro de México y podrás seguir todas las acciones mediante el minuto a minuto de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

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El caso Mbappé sigue abierto

Las dudas sobre si veríamos a Kylian Mbappé jugar junto a Lionel Messi y Neymar quedaron despejadas.

Los rumores sobre su salida para fichar por el Real Madrid, abrían la incógnita sobre el delantero de 22 años de edad.

Y es que la lista de convocados para el encuentro de este domingo, se dio a conocer el mismo día del partido, confirmando al final el tridente ofensivo formado por Messi, Neymar y Mbappé.

Cabe recordar, que en caso de que no se logre cerrar el fichaje de Mbappé a la escuadra merengue, el Real Madrid retiraría su oferta por el atacante de Francia.

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