La posible salida de los dos cracks del PSG

El Paris Saint Germain que recién fue eliminado de la UEFA Champions League a manos del Manchester City, solo le queda luchar por la Liga de Francia en donde ocupa la segunda posición por debajo del Lille. Además de sufrir la eliminación, el equipo parisino deberá determinar lo que pasará con el futuro de dos de sus principales estrellas y nos referimos al francés Kylian Mbappé y al brasileño Neymar Jr. que no han renovado contrato.

El francés tiene pactada su estadía en el PSG hasta el 2022 pero no estaría interesado en renovarlo debido a que quiere buscar nuevos objetivos en una liga más importante.

Y uno de los equipos que ve con buenos ojos la salida de Mbappé del PSG el Real Madrid quien conoce la calidad, genialidad, proyección, que tiene el jugador de apenas 22 años. Este fichaje no será del todo sencillo porque el PSG pedirá una gran cifra, sin embargo el equipo merengue estaría ha demostrado que puede pagar esas grandes cantidades.

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¿Regresará Neymar Jr. al Barcelona?

En el caso del futbolista brasileño se ha mantenido en el cuadro francés desde el 2017 para este año la situación no es distinta a la de su compañero Kylian ya que durante meses se ha hablado de si renovará o no con el equipo de París.

La directiva del Paris Saint Germain se mantiene positiva para poder mantenerlo por muchos años más y no ha mostrado interés de venderlo, aunque la última palabra la tiene el jugador brasileño.

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Entre los rumores de su futuro esta su regreso a Barcelona ya que se ha convertido en un plan estratégico para Joan Laporta, presidente del Barcelona, con el fin de que también se quede Lionel Messi y vuelva a dupla que mantenían ambos jugadores.

Por lo pronto su futuro está en el aire, la renovación podría marchar por buen camino, mientras que el Barca vigila muy de cerca la situación. Otra puerta podría abrírsele al número diez 10 es la de la Juventus Cristiano Ronaldo que podría salir del club tras una temporada gris del conjunto italiano.

