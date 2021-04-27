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Fútbol

Sampaoli empató una marca de Bielsa con el Olympique de Marsella

Sampaoli dejó claro desde el día uno que no llegaba para imitar a Bielsa. France Footbal lo puso en su más reciente portada bajo el título de: “El Loco 2".

Sampaoli iguala récord de Bielsa en Marsella

Escrito por: Álvaro López Sordo

En Marsella están felices con Jorge Sampaoli, y cómo no estarlo si el entrenador argentino ha igualado la marca de arranque de otro argentino, a quien en el sur de Francia recuerdan con mucho cariño: Marcelo Bielsa. Al parecer los entrenadores nacidos en Argentina le caen como anillo al Olympique de Marsella, conjunto que ha estado bajo las órdenes de Sampaoli durante siete jornadas de Ligue 1 en las que ya acumuló 16 unidades para igualar lo hecho por Bielsa.

Jorge Sampaoli llegó a Marsella de manera intempestiva, tras cortar su vínculo con el Atlético Mineiro de Brasil. Fue el 26 de febrero de este año y, en estos dos meses de labor que ganó cinco partidos, empató uno y perdió el otro para alcanzar un promedio de efectividad del 71%. Por si fuera poco, en esos siete duelos su equipo anotó 15 goles para convertirse en el equipo más goleador de ese periodo junto con el PSG, el Stade Rennais y el Mónaco.

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"El Loco 2"

Desde su arribo a la ciudad ubicada a orillas del Mediterráneo, el ex entrenador de la Selección Argentina fue comparado con Marcelo Bielsa, esto a pesar que él desde el día uno dejó en claro que no llegaba al cuadro marsellés para imitar a uno de sus referentes, situación que no detuvo a France Football para ponerlo en su más reciente portada bajo el título de “El Loco 2”. Y es que las similitudes en estilo y el haber igualado el inicio de campaña de Bielsa lo hizo irresistible.

Vale la pena recordar que en el 2020, Waldo Ponce dejó muy en claro que Sampaoli es muy Bielsista, quizás el más Bielsista de todos. “Los trabajos de Jorge Sampaoli eran iguales a los de Marcelo Bielsa. Puedo decir que eran una copia. Muy parecido”, sentenció el ex defensor chileno, quien fue dirigido por ambos en su selección nacional.

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El repunte no será suficiente

El sueño de acceder a puestos de competencias europeas parece imposible para el Olympique de Marsella, ya que se encuentran a 12 puntos del Olympique de Lyon (cuarto de la clasificación), cuando restan justamente 12 unidades en disputa. Pero, a pesar de esto, en Marsella están más que ilusionados con la llegada de quien el mismo Marcelo Bielsa aseguró que “Sampaoli es mejor que yo porque es más flexible”.

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