‘Había decidido terminar mi carrera en Barcelona’.- Lionel Messi

Lionel Messi siempre supo que quería permanecer en Barcelona y retirarse en esta escuadra; se mentalizó luego de Copa América en prepararse para volver al cuadro catalán, pero le dieron la noticia de que debía buscar un nuevo equipo, tiempo en el que el París Saint Germain se movilizó y lo convenció en todos los sentidos.

Se reveló una entrevista integra de Lionel Messi con France Football, en la que todo todos los temas y reiteró que sus planes siempre estuvieron junto al Barcelona, escuadra que finalmente no lo pudo conservar por temas económicos que sobrepasaban sus posibilidades.

Messi recuerda su salida del Barcelona

Messi explicó que “después de la Copa América volví a Barcelona, pensé que todo estaba arreglado, pero me dijeron que ya no era posible y que tenía que buscar otro club, porque el equipo no tenía los medios para extenderme. Cambiaron mis planes”.

Recordó que fue entonces cuando el cuadro catalán emitió el comunicado en el que se recalcó que Messi ya dejaba de ser su jugador.

“Fue extremadamente difícil de aceptar y pensar que íbamos a tener que salir de casa. Los niños iban a tener que cambiar de escuela y acompañarnos a un nuevo lugar. Era la primera vez que me pasaba esto en mi carrera”.

Sus planes siempre fueron ligados con el Barcelona

Mencionó Messi, que siempre tuvo en mente ser del Barcelona y estar en esa ciudad con su familia.

“Había decidido, y mi familia también, que iba a terminar mi carrera en Barcelona. Fue muy difícil, pero logramos superar la prueba juntos”, indicó el argentino.

El PSG le ha devuelto las ilusiones

Messi indicó que de inmediato varios equipos se pusieron en contacto para poder llevarlo, pero sostuvo que fue el PSG que lo convenció, sumado a que estaban sus amigos Di María, Messi, Paredes y el propio entrenador Pochettino.

“Empecé a pensar en mi futuro, y el PSG me ofreció la oportunidad de unirme. El PSG tiene un equipo fantástico, que aspira a ganar muchos títulos, que es mi objetivo para los próximos años. Además de ser una nueva experiencia de vida, un cambio grande y estoy intentando, poco a poco, acostumbrarme a esto”.