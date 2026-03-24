Liguilla al momento: Así se jugaría la fase final de la Liga BBVA MX Femenil

13 jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y prácticamente no hay sorpresa en los equipos que están en los primeros ocho lugares. Como ya es costumbre, Tigres UANL, Rayadas de Monterrey, Tuzas del Pachuca, las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara resaltan en los primeros lugares, pero ojo con lo que pueden llegar a hacer Xolos de Tijuana, Cruz Azul y sobretodo el Deportivo Toluca.

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De momento, La Pandilla es el único equipo que no ha perdido en lo que va del semestre y están en el primer lugar de la clasificación general. Las Tuzas del Pachuca se encuentran en el segundo lugar, mientras que, las Amazonas completan el podio. Si hoy acabara la fase regular del Torneo Clausura 2026, tendríamos un choque en cuartos de final entre el equipo de la UANL y el Club América, además de un enfrentamiento entre dos clubes cementeros; Pachuca vs Cruz Azul.

Cuartos de final al momento Liga MX Femenil

1. Monterrey vs 8. Tijuana



2. Pachuca vs 7. Cruz Azul



3. Tigres UANL vs 6. Chivas del Guadalajara



4. Club América vs 5. Toluca

Cabe destacar que, Bravos de Juárez, las Cañoneras de Mazatlán, Pumas de la UNAM y hasta el Atlas de Guadalajara tienen posibilidades de meterse a zona de liguilla, pero prácticamente necesitan cerrar de manera muy sólida si quieren estar en la fase final del torneo mexicano.