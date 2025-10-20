¡Con todo a la liguilla! Pachuca derrotó a Chivas en el Hidalgo

Antes de la Fecha FIFA femenil se disputó la Jornada 16 del Apertura 2025, la penúltima fecha de la fase regular en la que Pachuca y Chivas se enfrentaron en el Estadio Hidalgo.

Las actuales campeonas se llevaron los tres puntos con un marcador de 2-1. Con esto, ya casi quedaron cerradas las posiciones en la tabla general con ambas escuadras clasificadas a la liguilla.

Los goles del Pachuca contra Chivas Femenil

Las primeras acciones mostraron un duelo parejo. Al minuto 26, Pachuca se adelantó con un gol de Chinwendu Ihezuo, aprovechando una buena jugada por la banda de Charlyn Corral. Sin embargo, poco después, al minuto 33, Chivas empató con un golazo de Alicia Cervantes que incendió el partido y dejó el marcador 1-1 al descanso.

La segunda mitad mostró a Pachuca con mayor determinación ofensiva. Las Tuzas se quedaron con 10 jugadoras en el primer tiempo por una doble amarilla a Karla Nieto al minuto 29.

Finalmente, al minuto 76, Charlyn Corral aprovechó un grave error entre la portera y la defensa de Chivas para marcar el gol que dio la ventaja definitiva a Pachuca: 2-1. A partir de ahí, Chivas intentó reaccionar, pero no consiguió generar peligro suficiente y el tiempo se consumió con ventaja para las Tuzas.

¿Cómo van Pachuca y Chivas en el Apertura 2025?

Para Pachuca, esta victoria refuerza una campaña sólida en el Apertura 2025: ubicadas en el segundo lugar general, a solo dos puntos del líder Tigres Femenil, con 39 puntos tras esta fecha. Su rendimiento hasta ahora les permite aspirar no solo a una buena posición de cara a la Liguilla, sino también a ser candidatas serias al título.

Chivas, por su parte, ha tenido un buen torneo para meterse en zona de Liguilla, pero con altibajos: la derrota de esta jornada deja en evidencia que aún deben mejorar la consistencia si quieren competir por los primeros lugares.

La importancia del Pachuca vs Chivas Femenil

El enfrentamiento entre Pachuca Femenil y Chivas Femenil no es un duelo común: en el pasado ambos clubes se han visto las caras en instancias decisivas de la Liga MX Femenil, lo que añade un extra de tensión e historia cada vez que se miden. Por ejemplo, en la final del torneo Clausura 2022 Chivas derrotó a Pachuca para coronarse campeón, así como en el Apertura 2017, el torneo inaugural del circuito femenil.

Así, cada vez que se cruzan en la temporada, el duelo adquiere relevancia pues tanto la historia como la rivalidad reciente le imprimen un matiz especial —no es un simple partido más, sino uno con carga competitiva y significados simbólicos para ambas escuadras.